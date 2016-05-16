السيطرة على حريق محدود بوحدة مرور أبيس فى الإسكندرية

سيطرت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء عمرو جاب الله، على حريق محدود بوحدة مرور أبيس شرق الإسكندرية، دون إصابات .

كان اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى إخطارا بنشوب حريق بوحدة حفظ ملفات السيارات الخاصة بمرور أبيس، وتوجهت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداده لباقى الوحدة.

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