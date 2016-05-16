يعتبر الجزر من احد المكونات الطبيعية المميزة بعدة فوائد صحية و جمالية مذهلة نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال شامل عن فوائد زيت الجزر.

من المؤكد أنك قد سمعت عن زيت الجزر ولكن الكثير منا لا يعلمون الفوائد الصحية الجمة والمتعددة لهذا الزيت حيث أنه ذات تأثير رائع وفعال لصحة الشعر والبشرة وكذلك الصحة العامة للجسم وهذا بالطبع يرجع إلى احتواءه على نسبة عالية جدا من العناصر الغذائية كالفيتامينات والكاروتينات التي تعتبر المادة الخام لتكوين فيتامين أ الذي يساعد على بناء خلايا الجلد ته وكذلك الشعر، ويحتوي زيت الجزر أيضا على فيتامين E الذي يعتبر مضاد أكسدة قوي جدا يساعد على تخليص الجسم من الشقائق الحرة الضارة التي تتسبب في الإصابة بعدد كبير من الأمراض بالإضافة إلى احتواء زيت الجزر العناصر المغذية الأخرى وكل هذه المكونات وفيما يلي فإننا سوف نقوم بعرض أهم فوائد زيت الجزر الصحية والجمالية أيضا فتابعوها معنا

أولا فوائد زيت الجزر بالنسبة للجلد:

يساعد على شد الجلد وعلاج الدمامل واضطرابات الجلد الأخرى

> يساعد على تنشط وتجديد الخلايا والأنسجة في الجسم وهو يساعد بذلك على إزالة التجاعيد من الجلد

> يجعل البشرة أكثر صفاءا ونقاءا

> تناول الجزر كذلك يساعد على توفير الحماية للجلد والبشرة ضد أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة التي قد تؤدي إلى حدوث أمراض الجلد خصوصا لا قدر الله سرطان الجلد

> يعطي البشرة لونا مشرقا ونضرا

> ويساعد ايضا على تغذية البشرة وترطيبها

> يساعد على إزالة البقع والشوائب أيضا من الجلد والبشرة

> وهو مفيد جدا لعلاج التشققات التي قد تنتج من طقس الشتاء البارد

> من أهم مميزات زيت الجزر أنه يناسب البشرة العادية والحساسة وكذلك البشرة الجافة

> ولعمل قناع التسمير باستخدام زيت الجزر: قومي بخلط ملعقة من القشطة مع ملعقة من زيت اللوز، ثم قومي بإضافة ملعقة من العسل مع خمس قطرات من زيت الجزر، وبعد ذلك قومي بإضافة الخليط الناتج على المنطقة المراد تسميرها واتركيه لمدة 20 دقيقة، وبعد مرور الوقت قومي بإزالته بالماء الفاتر.

ثانيا فوائد زيت الجزر بالنسبة للشعر:

يمنع تساقط الشعر ويزيد من نعومته وكثافته كما يساعد على تطويل الشعر في وقت قليل ويعطيه مظهر صحي ولامع. ويستخدم زيت الجزر لهذا الغرض عن طريق تدليك فروة الرأس به كحمام زيت يوميا أو من مرة إلى مرتين كل أسبوع

> ثالثا: فوائد زيت الجزر للصحة العامة للجسم:

> يساعد زست الجزر على تقوية النظر وهذا يرجع بالأساس إلى احتواء الجزر على مادة البتاكاروتين التي تساعد في تكوين فيتامين أ الهام لصحة العين.

> زيت الجزر غني جدا بالأملاح المعدنية الهامة لصحة الجسم

> يساعد على تكوين وزيادة إنتاج كرات الدم الحمراء وبالتالي فهو يساعد على علاج الأنيميا

> يساعد زيت الجزر كذلك على تحسين وظائف الكبد وعلاج اضطرابات الكبد والمرارة خصوصا التهاب الكبد وكذلك التهاب القولون والتهاب الأمعاء

> يساعد على تخفيف الآلام المصاحبة للدروة الشهرية لدى النساء

> يساعد على علاج حصوات الكلى وعلاج الصفراء

> ويساعد أيضا على زيادة إفراز لبن الأم بعد الولادة

> علاج قرحات المعدة

> ويساعد أيضا على زيادة الشهية وبذلك فهو يساعد على التخلص من الأنيميا والنحافة

طريقة استخدام زيت الجرز :

يمكن استخدام زيت الجزر إلى الطعام أثناء الطبخ خصوصا عند عمل الصلصة بمختلف انواعها

> يمكن خلطه بالزيوت والمكونات الأخرى لعمل برفان وبالتالي استنشاقه

> يستخدم لعمل مساج أو حمام زيت على العضلات لتخفيف آلامها

> كما يمكن أن يستخدم زيت الجزر أيضا كغسول طبيعي لتنقية وترطيب الجلد

وإليك بعض هذه الوصفات التي يمكن تجريبها بنفسك من خلطات الجزر لجمالك :

الجزر للعناية بالبشرة :

> الجزر فعال جدا لاستعادة نضارة الوجه و الجلد و استعادة حيوية الجلد بعد استعماله مباشرة ويرجع ذلك إلى الكاروتين الموجود في هذا الجزر و الكاروتين هو مكون يساهم في اعطاء اللون للجزر و يتم امتصاصه من الجسم وتحويله إلى فيتامين A وهو يعمل أيضا لمنع المزيد من مشاكل الجلد من خلال تشكيل واقي للجلد للحفاظ على توازن البشرة .

> الطريقة :

> 1. تقطيع الجزر و طحنه و استخراج العصير ونقله في وعاء .

> 2. مزجه مع 1 ملعقة من العسل مع الطحين .

> 3. اختياري : وضع قطعة قماش رقيقة على وجهك ووضع الخليط على القماش .

> 4. إزالة القماش بعد 20 دقيقة , و غسل الزائدة باستخدام منشفة على البخار تليها منشفة باردة

> نصيحة إضافية : إذا كانت بشرتك دهنية ، يمكن إضافة بياض البيض والزبادي لأنه يقلل من الافرازات الدهنية .

> يمكن مزج الجزر مع : 1. الجزر + دقيق الشوفان،

> 2. الجزر + دقيق

> 3. الجزر + مسحوق الأعشاب البحرية

ماسك الجزر للبشرة رقم ٢ :

هذا القناع يمكن أن يساعد في منع التجاعيد ويساعد على تحقيق التوازن في البشرة الدهنية .

> نحتاج الى :

> 2 إلى 3 جزرات كبيرة

> 2 ملعقة كبيرة من العسل

> 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

> 2 ملعقة كبيرة من الماء (أو حسب الحاجة)

> الطريقة : تقشير الجزر , وغليه حتى يصبح طريا ومن ثم هرسه حتى يصبح ناعم وسلس , ثم يتم إضافة العسل وزيت الزيتون إلى الجزر ويخلط حتى تمتزج جميع المكونات تماما . إذا ظهر الخليط سميك جدا ، مثل العجين يضاف الماء حسب الحاجة .

> تطهير وشطف الوجه بالماء الدافئ قبل وضع القناع لفتح المسام ثم وضع القناع على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف , ثم يشطف الوجه بلطف بماء دافئ . يكرر استخدام هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع على الأقل للحفاظ على البشرة متوهجه و صحية .

خلطة الجزر للعناية بالشعر :

هذه وصفة بسيطة ولكنها تصنع المعجزات وتتكون من عنصر واحد وهو الجزر حيث يتم اخد جزرة متوسطة الحجم وتقطيعها إلى قطع صغيرة بعد ذلك ، يتم فرك الجزر على فروة الرأس وتركه لمدة 15 دقيقة ثم يتم شطفه جيدا .

> قناع الجزر للتقشير :

> هذا القناع مفيد جدا لانه لأنه يزيل الأوساخ والزيوت والجلد الميت من البشرة وقبل استخدام قناع التقشير فإنه يجب ان يتم وضع منشفة دافئة جدا على الوجه لمدة 15 دقيقة أو الجلوس في غرفة البخار لمدة 15-20 دقيقة للمساعدة على فتح المسام وترطيب البشرة بشكل كافي لتقشير البشرة .

> نحتاج الى :

> 1 ملعقة من الجيلاتين

> ½ كوب عصير الجزر

> 1/2 ملعقة من عصير الليمون .

> يتم خلط جميع هذه العناصر ووضعها في وعاء الميكروويف حتى يذوب الجيلاتين تماما يقلب جيدا ثم يوضع الخليط في الثلاجة لمدة 20-30 دقيقة (أو حتى يصبح السائل أكثر سميك ولا يترك لفترة طويلة جدا لانه سوف يصبح صلبا ) وضع هذا المزيج على الوجه بالتساوي وتركه حتى يجف ( القيام بذلك بعد تبخير الوجه للحصول على نتائج أفضل ) ثم يتم تقشر الوجه بعناية وغسل الوجه من أي بقايا متبقية ثم غسل الوجه بالماء البارد لإحكام غلق المسام .

> قناع الجزر والأفوكادو المرطب للبشرة :

> تستخدم هذه الوصفة لمناطق من الجسم التي تكون جافة غالبا , بما في ذلك المرفقين والركبتين والكاحلين والقدمين .

> نحتاج الى :

> 1 ثمرة من الأفوكادو

> 1 جزرة صغيرة و متوسطة الحجم

> 2 ملاعق طعام من زيت الزيتون البكر الممتاز

> 1 ملعقة كبيرة من ملح إبسوم

> أولا، بشر الجزر وتقطيع الأفوكادو واستخراج اللب ووضعه في وعاء متوسط الحجم وخلطه جيدا ثم اضافة زيت الزيتون والملح ويقلب حتى يكون لديك نسيج ثابت . غسل المنطقة من الجسم التي تريد وضع القناع فيها ثم اخذ مغرفة من الخليط وفركها في حركة دائرية حيث ان الملح يساعد على ازاله الجلد الميت وغيرها من المكونات تساعد على الترطيب يترك لمدة 20 دقيقة ويشطف بماء دافئ .

قناع الجزر والموز للشعر :

أنت لا تحتاج الى انفاق الكثير من الاموال على منتجات صالون أو المنتجعات ، لان بعض الأشياء الطبيعية من المطبخ يمكن أن تقوم بنفس الوظيفة تماما ، وبالطبع من دون أي مواد كيميائية أو مواد حافظة .

> نحتاج الى :

> 1 جزرة

> 1 موزة ناضجة

> 2 ملعقة طعام من اللبن الزبادي

> بضع قطرات من زيت الزيتون.

> ملعقتين من العسل (اختياري)

> يسلق الجزر ويطهى حتى يصبح لينا و يقطع الجزر المسلوق إلى قطع صغيرة ويقطع الموز بنفس الطريقة أيضا ثم جمع كل القطع في وعاء صغير ثم إضافة اللبن الزبادي وزيت الزيتون والعسل إلى الوعاء. إذا كنت لا تفضل الشعور باللزوجة يجب تجنب العسل ثم مزج كل المكونات معا في الخلاط حتى تصبح ناعمة .

> تمشيط الشعر بلطف والبدء في وضع هذا القناع على الشعر حتى يغطي كامل فروة الرأس .

> تغطية الشعر مع قبعة الدش وتترك لمدة 45 دقيقة إلى ساعتين .

> ثم شطف الشعر بالماء والشامبو والتأكد من شطف الشعر دون ترك أي مخلفات .