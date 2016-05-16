اذا كنت تبحثين من مكونات صحية و غذائية من الطبيعية للعناية بنضارة و جمال بشرتك اليومي فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال عصائر مفيدة للبشرة تتعرفين عليها من خلال المقال التالي.

تريدين العناية ببشرتك وجمالها ؟ مارأيك ان نقدم لك ٣ عصائر مفيدة للبشرة . ان كل شئ نأكله أو نشربه يؤثر علي بشرتنا. النظام الغذائي الذي يحتوي علي الفواكهة و الخضراوات يساعد البشرة علي أن تكون نظيفة و منتعشة و رطبة و حتي تبدو أصغر من سنها. لذلك توقفي عن اتباع حمية لفقدان الوزن و أبدأي جمية جديدة من أجل بشرة أجمل. إليكي 3 وصفات عصير تحتوي عاي أفضل خمسة فيتامينات للبشرة و كذلك تحتوي علي معادن و مواد مغذية اخري تحتاجها البشرة لكي تبدو متوهجة و مشرقة من الداخل و الخارج.

إليك ٣ وصفات عصائر مفيدة للبشرة

أولاً: عصير فيتامين سي المركز:

و يطلق عليه سوبر عصير لأنه يحتوي علي البرتقال و التفاح و البروكلي و كل هذه الفواكهه هي مصدر جيد لفيتامين سي الذي يقاوم علامات تقدم السن . فيتامين سي ضروري جداً لإنتاج الكلوجين و يساعد ايضاَ علي حماية البشرة من الأشعة الفوق بنفسيجية من خلال زيادة تأثير عوامل مقاومة الشمس.

> عصير البروكلي و التفاح و البرتقال قد يبدو البروكلي مكون غريب ولكن له طعم لذيذ جداً. تأكد من إضافة كل شئ يخص البروكلي من أوراق و سيقان وحتي الرأس. يجب أن يكون البروكلي طازج وليس مجفف أو مصفر. البروكلي يحتوي علي كميات كبيرة من فيتامين سي و كميات صغيرة من السيلينوم , الذي يعتقد العلماء أنه يحمي من سرطان الجلد عن طريق حماية البشرة من أضرار الشمس.

> البرتقال هو مكون حلو جداً لهذا العصير حيث يحتوي ايضاً علي فيتامين ب و نحاس و بوتاسيوم و كل هذه المعادن مفيدة جداً لصحة البشرة . النحاس يتحد مع فيتامين سي و ينتجوا الأيلاستسن الذي يساعد في حماية البشرة من الداخل.

> التفاح الطازج ملئ بالكثير من المواد المغذية بالإضافة إلي فيتامين سي و كذلك فيتامين ك و البوتاسيوم . فيتامين ك يساعد علي تجلط الدم عند الجروح و يقوم بتضميد الجروح و كذلك يساعد في التقليل من الدوائر الموجودة في محيط منطقة العين.

فيتامين سي العصير السوبر

نوع الوصفة : مشروبات

> مدة التحضير: 10 دقائق

> يكفي لعمل كوب واحد

> المكونات:

> 1 بروكلي كامل

> 2 برتقالة مقشرة

> 1 تفاحة مقشرة

> الطريقة:

> تنظيف البروكلي و تقطيعة إلي مكعبات

> أضف البروكلي و التفاح و البرتقال إلي الخلاط و أضربهم جيداً حتي يصبح العصير ناعم

ثانياً: عصير فيتامين أ

فواكهه البرتقال و خضراوات عصير يحتوي علي فيتامين أ الذي يتحول في أجسامنا إلي بيتا كاروتين. فيتامين أ واحد من أهم المواد المضادة للأكسدة حيث يساعد في أن تكون البشرة جميلة و يساعد ايضاً في تقليل التجاعيد و حب الشباب.

> اذا كان العصير طعمه حلو جداً أضف بعض عصير الليمون, الذي يعطيك فيتامين سي. العصير يتكون من المانجو و الشمام و الجزر في البداية أضف عصير الجزر ثم أضف المانجو و الشمام . العصير يكون سميك و ناعم لأنه يحتوي علي الكثير من الألياف. و هو عصير منعش جداً خاصة في أيام الصيف الحارقة.

> نوع الوصفة: مشروبات عصائر

> مدة التحضير: 10 دقائق

> تكفي لعمل كوب واحد

> المكونات:

> نصف ثمرة شمام مقشرة و بدون بذر

> 4 حبات جزر مقشر

> 1 مانجو كبيرة مقشرة

> الطريقة:

> أضف عصير الجزر أولاً ثم باقي المكونات إلي الخلاط

> أو أضف جميع المكونات مع كوب ونصف من الماء في الخلاط

ثالثاً: عصير مرطب و منظف

هذا العصير المنعش من أفضل وصفات العصائر لأنه ينعش الجسم و يرطب البشرة و ملئ بالكثير من الفيتامينات و المعادن التي يحتاجها الجسم.

> اللفت يحتوي علي فيتامين أ و سي و ك بكميات كبيرة و يحتوي علي كميات صغيرة من قيتامين ب6 و ب1 وب3 و إي و أوميجا 3 كل هذه الفيتامينات مفيدة جداً للبشرة.

> البقدونس من أفضل مصادر فيتامين ك و يحتوي ايضاً علي فيتامين أ و سي و حديد و فولك أسد و نحاس. الليمون بالتأكيد مصدر لفيتامين سي الذي يعادل الخلايا الحرة في الجسم التي تسبب ضرر كبير للخلايا السليمة و أغشية الخلايا.

> الخيار مصدر جيد لفيتامين أ و ب و سي و ك و المعادن الماجنسيوم و البوتاسيوم و السيليكون. يحتوي الخيار علي 95 % من الماء و يحتوي علي الكثير من المعادن التي يحتاجها الجسم طول اليوم. الخيار لديه خصائص مضادة للإلتهاب و مفيد للجسم سواء من الداخل أو الخارج.

>عصير منظف و مرطب

> نوع الوصفة: مشروبات وعصائر

> مدة التحضير : 10 دقائق

> يكفي لعمل كوب واحد

> المكونات:

> 1 ثمرة لفت

> 2 خيار

> 1 حزمة بقدونس

> نصف ليمونة

> الطريقة:

> أضرب كل المكونات الخيار و البقدونس و اللفت و الليمون في الخلاط حتي يصبح عصير ناعم

مجموعة خلطات تحقيقين بها زيادة نضارة البشرة

1. خلطة الخيار والكركم :

> الخيار ممتاز للتبريد والترطيب كما أنه يعمل العجائب لبشرتك، كما أنه يمنحك بشرة متوهجة ويساعد على تخفيف العيوب والشوائب وتفتيح البشرة وذلك بسبب خصائصه القابضة . بالاضافة الى ذلك، فإن الكركم يعتبر مفيد جدا لتجديد الجلد والحفاظ حتى نضارة البشرة حيث أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ومضاد للجراثيم وخصائص مضادة للالتهابات تساعد على علاج مشاكل الجلد المختلفة والحفاظ على نضارة واشراق البشرة .

> التحضير :

> 1. تقشير الخيار ومزج ½ خيارة في الخلاط .

> 2. اضافة ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم الى الخليط .

> الاستخدام :

> دهن هذا الخليط على بشرتك، وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم شطفه بالماء البارد ويمكن استخدام هذا الخليط يوميا أو عدة مرات في الأسبوع كما أن الكركم يسبب ظهور لون اصفرار على الجلد، ولذلك من الافضل استخدامه في الليل قبل الذهاب إلى الفراش .

>2. خلطة الأفوكادو والعسل :

> الأفوكادو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية التي تجعله ممتاز لترطيب بشرتك والحد من التجاعيد والخطوط الدقيقة. عندما يسستخدم جنبا إلى جنب مع العسل فإنه يضيف خصائص ترطيب تجعل الخليط مناسب لجميع انواع البشرات من البشرة العادية إلى الجافة .

> التحضير :

> 1. استخراج اللب من ½ ثمرة أفوكادو.

> 2. هرسه بدقة باستخدام شوكة .

> 3. اضافة ملعقة كبيرة من العسل الخام الى الخليط.

> الاستخدام :

> وضع الخليط على الوجه والرقبة وتركه لمدة 20 دقيقة ثم شطفه, واستخدام هذا القناع المهدئ عدة مرات في الأسبوع . بدلا من الأفوكادو، يمكنك أيضا استخدام الموز بنفس الطريق وإذا لم يكن لديك العسل عليك ببساطة وضع الأفوكادو المهروسة على بشرتك .

>3. خلطة دقيق غرام وعصير البطاطس :

> دقيق غرام يعمل كمقشر خفيف لازالة خلايا الجلد الميتة وتقليل زيتية البشرة الزائدة وعلاج حب الشباب ويمكن أن يساعد أيضا في إزالة شعر الوجه الغير مرغوب فيه. البطاطس لها خصائص تبييض طبيعية تساعد على ازالة البقع والشوائب التي تشوة مظهر البشرة

> التحضير :

> 1. وضع 4-5 ملاعق صغيرة من دقيق غرام، ويسمى أيضا دقيق الحمص أو دقيق بيسان في وعاء.

> 2. أضف عصير البطاطا الى الوعاء .

> 3. خلط المزيج جيدا حتى يتحول عجينة ناعمة .

> الاستخدام :

> وضع الخليط بالتساوي على الوجه والرقبة, وتركه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف تماما, ثم فركه بلطف وشطفه جيدا واستخدام هذه الخلطة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع .

> ملاحظة :

> لاستخراج عصير البطاطا لهذه الوصفة، عليك بشر ثمرة بطاطس متوسطة الحجم والضغط عليها من خلال غربال أو قماش قطني, وعليك التأكد من غسل وتقشير البطاطس قبل استخراج العصير يمكن استبدال عصير البطاطا، باللبن، أو عصير الخيار، أو الشاي الأخضر، أو ماء الورد أو ماء جوز الهند.

>4. خلطة مسحوق الحليب وماء جوز الهند :

> يمكن لمزيج من مسحوق الحليب الجاف وماء جوز الهند أن يستخدم كقناع للوجه مما يساعد في الحد من تصبغ الجلد وتعزيز نضارة وحيوية بشرتك . مسحوق الحليب يحتوي على بروتين الحليب وحامض اللبنيك الذي يساعد على تجديد شباب البشرة ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وماء جوز الهند الذي يمنح بشرتك النضارة والحيوية كما انه يخفف اسمرار البشرة ويوفر مزايا مضادة للشيخوخة .

> التحضير :

> 1. وضع ملعقة صغيرة من مسحوق الحليب في وعاء .

> 2. مزجه بماء جوز الهند لتحضير عجينة .

> الاستخدام :

> وضع العجينة بالتساوي على الوجه والرقبة وتركها حتى تجف، ثم شطفه بالماء الفاتر ويمكن استخدامه على بشرتك بضع مرات في الأسبوع وإذا لم يكن لديك ماء جوز الهند، يمكن ببساطة استخدام عصير الليمون الطازج .

>5. خلطة مسحوق خشب الصندل وماء الورد :

> للحفاظ على البشرة شبابيه ونضرة عليك استخدام خليط من مسحوق خشب الصندل وماء الورد حيث أن خشب الصندل يساعد على التبريد وتفتيح البشرة . ماء الورد مهدئ للبشرة ويضيف توهج بسبب مضادات الأكسدة التي يحتويها، وله خصائص مضادة للالتهابات .

> التحضير :

> 1. وضع 2 ملعقة طعام من مسحوق خشب الصندل في وعاء.

> 2. أضفه كمية كافية من ماء الورد لصنع عجينة.

> 3. خلط المكونات جيدا .

> الاستخدام :

> وضع هذا الخليط على الوجه والرقبة وبعد 15 إلى 20 دقيقة شطفه بالماء البارد ويمكن استخدامه مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع وهذه الوصفة مفيدة جدا وخصوصا للبشرة الدهنية . ويمكن أيضا أن تستخدم على البشرة الحساسة.

>6. خلطة البابايا والليمون :

> البابايا عنصر ممتاز للتخلص من أي شوائب او مشاكل توجد في البشرة, حيث أنه يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي التي تقشر الجلد بلطف لإزالة خلايا الجلد الميتة . تحتوي هذه الفاكهة أيضا على إنزيمات تعمل على مكافحة التجاعيد ومنع الشيخوخة المبكرة وبالاضافة الى ذلك فإن البابايا والليمون لها خصائص تفتيح للبشرة تساعد على تقلل ظهور الندبات وحب الشباب والعيوب الاخرى التي تصيب البشرة .

> التحضير :

> 1. اضافة ½ كوب من لب البابايا المهروس في وعاء .

> 2. اضافة عصير ليمونة

> الاستخدام :

> وضع هذا الخليط على الوجه والرقبة وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم شطفه بالماء البارد واستخدامه مرة واحدة في الأسبوع وعند تحضير هذا الخليط عليك التأكد من تقشير ثمرة البابايا وازاله البذور قبل استخدامها في الخليط .

>7. خلطة هلام الصبار والشاي الأخضر :

> هلام الصبار غني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، مما يجعله عنصر مهم ورائع لبشرتك, وفي الواقع فإنه يستخدم في مستحضرات التجميل المختلفة كما أنه يساعد على التخلص من البقع والشوائب التي تظهر على البشرة . الشاي الأخضر هو مخزن للمواد المضادة للاكسدة, وهو أيضا عنصر مغذي للجلد يمنحك بشرة أكثر نضارة وحيوية ويحارب علامات الشيخوخة المبكرة, وبالاضافة الى ذلك فإنه يحتوي على مكونات تحارب حب الشباب والبثور، وذلك بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والمضادة للجراثيم .

> التحضير :

> 1. وضع 2-4 ملاعق كبيرة من هلام الصبار في الخلاط.

> 2. إضافة ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر اليه .

> 3. مزج الخليط جيدا .

> الاستخدام :

> وضع هذه الخليط على الوجه والرقبة، وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم شطفه بالماء البارد, واستخدامه بضع مرات في الأسبوع . ملاحظة : لاستخراج الهلام من نبات الصبار، عليك شق ورقة صبار وإزالة الهلام باستخدام سكين أو استخراج الهلام باستخدام ملعقة .

>8. خلطة كيس الشاي الأخضر والعسل :

> فوائد الشاي الأخضر للبشرة كثيره حيث انه غني بالمواد المضادة للاكسدة, وبالاضافة إلى ذلك، فإنه عندما يضاف اليه العسل فإنه يعمل كمهدئ للبشرة .

> التحضير :

> 1. فتح كيس الشاي الأخضر ونقل محتوياته إلى وعاء.

> 2. مزج 1-2 ملاعق صغيرة من العسل الخام .

> الاستخدام :

> وضع هذا الخليط على وجهك وفركه بلطف لتقشير الخلايا الميته, وتركه لمدة 5-10 دقائق ثم شطفه, ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع .

> ملاحظة: هذا القناع الوجه قد لا يكون مناسبا لذوي البشرة الحساسة .

>9. خلطة مسحوق الكاكاو وزيت جوز الهند :

> مسحوق الكاكاو يحتوي على الفلافانول الذي يساعد على تحسين نسيج الجلد، وإصلاح خلايا الجلد والحفاظ على البشرة متوهجة ونضرة, وزيت جوز الهند جيد لتغذية وترطيب البشرة .

> التحضير :

> 1. اضافة 2 ملاعق طعام من مسحوق الكاكاو في وعاء .

> 2. إضافة 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند .

> 3. مزج الخليط جيدا .

> الاستخدام :

> تدليك الخليط بلطف على الوجه والرقبة، ثم تركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفه, ويمكن استخدامه مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع, وللحصول على أفضل النتائج، عليك استخدم مسحوق الكاكاو الداكن الخام الخالي من السكر .

>10. خلطة اللوز والعسل :

> اللوز يساعد على تبيض البشرة فهو غني جدا بفيتامين E، ومضادات الأكسدة والدهون الصحية.

> هذه الخلطة تعمل على تقشير البشرة بلطف وخلط اللوز مع العسل لصنع ماسك للوجه يساعد على تفتيح البشرة وهذا يساعد على تقليل العيوب والحفاظ على الجلد نضر وبحيوية جيده .

> التحضير :

> 1. نقع 10-15 حبات من اللوز في الماء لبضع ساعات، ثم تقشره وطحنه.

> 2. مزجه مع 1-2 ملاعق صغيرة من العسل الخام .

> الاستخدام :

> فرك بلطف هذا الخليط على الوجه والرقبة وتركه على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم شطفه ويمكن استخدامه مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.