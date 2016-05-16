الحزب الموريتانى الحاكم يجدد تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني

جدد الحزب الموريتانى الحاكم تضامنه الدائم والكامل واللامشروط مع الشعب الفلسطيني، وأكد الحزب فى بيان نشرته صحف نواكشوط الصادرة اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى النكبة دعمه للشعب الفلسطينى الشقيق وقضيته العادلة، قضية كل العرب والمسلمين، وجميع أحرار العالم، هذه القضية التى ظلت ولا زالت وستبقى تحتل مكانة خاصة فى قلوب ووجدان جميع أطياف الشعب الموريتانى .

ودعا الحزب الموريتانى الذى يسطر على غالبية مقاعد البرلمان والمجلس البلدية المنظومة الدولية بإجبار العدو الإسرائيلى على الأنصياع للشرعية الدولية وللقوانين الأممية الصريحة فى هذا المجال، خاصة منها ما يعنى حق تقرير مصير الشعب الفلسطينى العزيز، وإطلاق سراح الأسرى والسجناء والمعتقلين فى أقبية العار الإسرائيلي، وفك حصار التجويع والإذلال والاحتلال عن قطاع غزة.

وأكد الحزب الموريتانى على أن العودة إلى طاولة المفاوضات تبقى السبيل الأفضل لتحقيق سلام دائم وشامل فى فلسطين المحتلة، وفى الشرق الأوسط عموما، كما أن وقوف كل أحرار العالم بقوة وصرامة فى وجه آلة القمع الإسرائيلى وممارساته الاستعمارية المقيتة، تظل دون شك بداية الطريق الصحيح لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ثالث الحرمين وأولى القبلتين.

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