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لو بتشتغل فى الشارع طول النهار.. 9 نصائح مهمة لحمايتك من لهيب الحر

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لو بتشتغل فى الشارع طول النهار.. 9 نصائح مهمة لحمايتك من لهيب الحر لو بتشتغل فى الشارع طول النهار.. 9 نصائح مهمة لحمايتك من لهيب الحر
ضربت محافظات مؤخرا موجة شديدة الحرارة، ويضطر بعض الأشخاص نتيجة لظروف عملهم أن يظلوا فترة طويلة فى الشارع، مثل عمال النظافة والباعة الجائلين، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية عديدة مثل الإجهاد الحرارى أو ضربة الشمس.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من النصائح الوقائية البسيطة، حسبما نشر بالموقع الأمريكى "thorzt"، وتشمل:

1.يجب تناول كميات قليلة من المياه بشكل دورى منتظم وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش، لأنك قد تصل لمرحلة الجفاف دون أن تشعر، والنصيحة الأمثل للأشخاص الذين يعملون فى الأجواء الحارة: تناول 250 مل من المياه كل 15 إلى 20 دقيقة.

2.اصطحب معك زجاجة مياه كبيرة أثناء عملك أو تنقلك فى الشارع وعند ذهابك إلى أى مكان.

3.يفضل تناول كميات كبيرة من المياه أو السوائل قبل بدء نوباتجية العمل، حتى يرتوى جسمك ويحصل على ما يكفيه منها، وبالتالى لن يصاب جسمك بالجفاف بمجرد بدء العمل فى الأجواء الحارة.

4.تجنب تناول المياه أو المشروبات المثلجة، لأنها ستتسبب فى انقباض الأوعية الدموية فى المعدة، وهو سيقلل من معدل امتصاص السوائل.

5.ابتعد عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين قبل أو بعد نوباتجية العمل، نظرا لأن هذا الكافيين يجعل الجسم يتخلص سريعا من المياه، وبالتالى يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، ومن أبرز هذه المشروبات:القهوة والشاى والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة.

6.تناول الأطعمة الغنية بالمياه لكى تعوض ما فقدته طوال اليوم مثل الخيار والطماطم والخس والكنتالوب والعنب والبطيخ.

7.حاول أن تعمل بذكاء دون أن تبذل مجهودا كبيرا، واختر العمل فى الأوقات الآمنة لو أمكنك ذلك، وحاول أن تستريح من وقت لآخر أثناء العمل تحت أشعة الشمس، وقم بالتبديل مع أحد زملائك، وكما ينصح بالإطلاع على توقعات درجات الحرارة قبل أن تخرج للعمل لتتعرف على كيفية التعامل الأمثل مع الظروف الجوية هذا اليوم.

8. وضع كريمات الشمس واختيار الدهان الأمثل تحت إشراف الصيدلى، لتفى نفسك من أضرار أشعة الشمس.

9.ارتدى الملابس الخفيفة المصنعة من مواد عضوية مثل القطن، حيث تتمتع بقدرة أفضل على التهوية، واختر الألوان الفاتحة التى تعكس أشعة الشمس، وبالتالى سيقل تأثير الحر على جسمك.

اهزم الحر فى 5 خطوات.. أهمها شرب الماء وتناول البطيخ والكنتالوب

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