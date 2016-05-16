أمير الرياض: رسالة إنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة على مستوى العالم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم أمس، معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وأعضاء المركز، الذي قدم للسلام على سموه، وإطلاعه على أنشطة المركز الإنسانية.

وأشاد الدكتور الربيعة خلال الاستقبال بالدعم غير المحدود الذي يحظى به المركز من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مما جعله يتصدر تقرير الأمم المتحدة لعام 2015م بحصوله على المرتبة الأولى كأكبر دولة داعمة لليمن، وكذلك حصول المملكة على المرتبة الأولى على العالم كأكبر متبرع على مستوى العالم.

وهنأ سمو أمير منطقة الرياض الدكتور الربيعة على هذه الانجازات، مثنياً بدور المركز في تقديم رسالته الإنسانية على مستوى العالم، ومؤكداً تفوّق الدولة في هذا المجال، وأن هذه النتائج التي حصل عليها المركز خير دليل على ذلك.

وقال الأمير فيصل بن بندر: « إن هذه الأعمال الإنسانية التي تتميز بها هذه البلاد سينعكس عملها على كل مواطن، ويقف من ورائها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله -»، متمنياً سموّه للمركز والقائمين عليه التوفيق في أداء رسالتهم الإنسانية.

من جهة أخرى، استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، السفير الأرجنتيني لدى المملكة خايمي سرخو سردا.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

.. ومستقبلاً السفير الأرجنتيني