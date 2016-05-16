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اليوم.. نظر محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية"

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اليوم.. نظر محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية" اليوم.. نظر محاكمة 28 متهما بـ"خلية دمياط الإرهابية"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهما هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

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مصر 365