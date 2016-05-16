"الداخلية" تنفذ حملات تموينية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار قبل شهر رمضان

وجه اللواء حسنى ذكى ، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين ، بتنفيذ حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار قبل قدوم شهر رمضان.

وشدد مساعد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميدانى لضباط الشرطة فى الأسواق لملاحقة السلع الغذائية مجهولة المصدر والفاسدة، فضلاً عن مكافحة محتكرى السلع الغذائية خاصة الأرز.

>وأهابت الأجهزة الرقابية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن التجار الذين يبيعون السلع بأسعار مرتفعة أو محتكرى بعض السلع الأساسية .

بعد إعلان التموين نجاحها فى ضبط الأسعار.. المستوردون:توفير السلع على البطاقات التموينية واجه رفع الأسعار..الغرف التجارية:العطاءات الدورية "للمركزى"تنقذ الأسواق والحملات ضرورية للقضاء على السوق السوداء