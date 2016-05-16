أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الداخلية" تنفذ حملات تموينية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار قبل شهر رمضان

Google+ Print
"الداخلية" تنفذ حملات تموينية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار قبل شهر رمضان "الداخلية" تنفذ حملات تموينية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار قبل شهر رمضان
وجه اللواء حسنى ذكى ، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة ، بتنفيذ حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار قبل قدوم شهر رمضان.

وشدد مساعد وزير الداخلية على أهمية التواجد الميدانى لضباط الشرطة فى الأسواق لملاحقة السلع الغذائية مجهولة المصدر والفاسدة، فضلاً عن مكافحة محتكرى السلع الغذائية خاصة الأرز.
>وأهابت الأجهزة الرقابية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن التجار الذين يبيعون السلع بأسعار مرتفعة أو محتكرى بعض السلع الأساسية .

بعد إعلان التموين نجاحها فى ضبط الأسعار.. المستوردون:توفير السلع على البطاقات التموينية واجه رفع الأسعار..الغرف التجارية:العطاءات الدورية "للمركزى"تنقذ الأسواق والحملات ضرورية للقضاء على السوق السوداء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه