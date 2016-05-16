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مصرع عامل وإصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة على طريق مرسى مطروح

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مصرع عامل وإصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة على طريق مرسى مطروح مصرع عامل وإصابة 2 فى حادث انقلاب سيارة على طريق مرسى مطروح
لقى عامل بشركة بتروجت مصرعه فى حادث سيارة على طريق مرسى مطروح، جنوب قرية رأس الحكمة، وأصيب زميله وسائق السيارة التى كانا يستقلونها فى طريقهم إلى موقع إحدى شركات البترول.

وتلقى قسم شرطة مطروح، من مستشفى رأس الحكمة إخطاراً بدخول أحمد حسن محمد على- 36 سنة، عامل بشركة بتروجت، ومقيم بدكرنس بالدقهلية- جثة هامدة، ويوسف كريم فرج- 23 سنة، سائق، مقيم بمرسى مطروح- مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، والسيد حسن محمد- 34 سنة، عامل بشركة بتروجت، مقيم بدكرنس بالدقهلية- مصاباً بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة الثانى للسيارة رقم 6372 نقل مطروح، فى الاتجاه إلى إحدى شركات البترول، وبرفقته الأول والثالث، انفجر الإطار الخلفى الأيسر للسيارة، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

وبسؤال المصابين، أيدا ما جاء بمضمون الفحص ولم يتهما أحداً بالتسبب فى الحادث، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى رأس الحكمة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


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