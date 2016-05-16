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بالفيديو..جويدة:مسئول سابق قال لى قصيدتك "بوظت"حفلة مطربة كلفتنا مليون جنيه

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بالفيديو..جويدة:مسئول سابق قال لى قصيدتك "بوظت"حفلة مطربة كلفتنا مليون جنيه بالفيديو..جويدة:مسئول سابق قال لى قصيدتك "بوظت"حفلة مطربة كلفتنا مليون جنيه
روى الشاعر الكبير فاروق جويدة، موقفا طريفا تعرض له بسبب قصدته "هذه بلاد لم تعد كبلادى"، التى كتبها بعد غرق مجموعة من الشباب المصريين على سواحل اليونان، فى فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وقال الشاعر الكبير، خلال الأمسية الشعرية، التى نظمها صندوق التنمية الثقافية بقصر الأمير "طاز" بحى الخليفة، مساء أمس الأحد،:" فى ذلك الوقت كانت هناك مطربة "بترقص" حصلت على مليون جنيه مقابل إحياء حفل غنائى فى إحدى القنوات الفضائية، وفوجئت بمكالمة هاتفية من مسئول حكومى قال لى يا أخى بوظت علينا الحفلة، فقولت له انتوا غلطانين، كنتوا أديتونى المليون جنيه، ومكنتش كتبت القصيدة".

بالفيديو.. فاروق جويدة:مواطن طالبنى بتعويض بسبب قصيدة لى "أفاقته "من سُكره
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مصر 365

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