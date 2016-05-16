بالصور.. "جمارك المطار" تضبط 100ساعة مزودة بكاميرات تستخدم بأغراض التجسس

أحبطت سلطات جمارك طرود البريد السريع بمطار القاهرة برئاسة وفاء الندرى مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية ساعات تستخدم في عمليات التنصت والتجسس المحظور دخولها البلاد، طبقا لقرار رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 والتعليمات الأمنية.

وقالت مصادر بـ"جمرك البريد السريع"،إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية اشتبه كمال عبد السلام، مدير إدارة الحركة، فى طرد شخصى وارد من هونج كونج بوزن 16 كجم ومشموله عبارة عن أمتعة شخصية.

وأضافت المصادر، أنه تم عرض الطرد على عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية، وتم تشكيل لجنة من كمال عبد السلام مدير إدارة الحركة، وأحمد رجب مدير إدارة الحركة، وبفتح الطرد تبين وجود 100ساعة يد مزودة بكاميرا تصوير عالية الدقة تستخدم فى أغراض التجسس ومحظور دخولها للبلاد.

وأمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز الطرد وتحرير محضر ضبط وإبلاغ الجهات الأمنية.



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