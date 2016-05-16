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تكرار انقطاع المياه عن العبور بالقليوبية.. والأهالى: "هنفطس من الحر"

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تكرار انقطاع المياه عن العبور بالقليوبية.. والأهالى: "هنفطس من الحر" تكرار انقطاع المياه عن العبور بالقليوبية.. والأهالى: "هنفطس من الحر"
قطعت شركة مياه الشرب بالعبور بمحافظة القليوبية المياه لمدة 24 ساعة متواصلة عن عدة أحياء بالمدينة بدون سابق إنذار، وحتى الآن مازالت المياه منقطعة.

وقال عدد من سكان العبور: إن أهالى المنطقة لم يجدوا مياه الشرب بعد أن قطعت الشركة المياه دون سابق إنذار مما يدل على استهتار مسئولى الشركة بحياة المواطنين، وهذا يحدث بشكل متكرر ولا توجد نقطة مياه واحدة فى المنازل وذلك بالحى الأول والثانى والثالث والرابع والثامن والتاسع والشباب.

وأضاف الأهالى أن درجة الحرارة مرتفعة جدا ومش لاقيين نقطة مياه للشرب أو الاستحمام وفى أطفال وكبار سن "هيفطسوا من الحر"، وناشد الأهالى اللواء دكتور رضا فرحات محافظ القليوبية ورئيس شركة المياه بسرعة التدخل وإعادة المياه للمنازل.

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