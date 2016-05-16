محافظ المنيا يفتتح معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية

افتتح اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اليوم، معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية، والمقام بامتداد شارع الجمهورية أمام المحطة بمدينة المنيا، والذى يستمر خلال الفترة من 15 مايو الجارى حتى 30 من شهر يونيو القادم .

وينظم المعرض مديرية التموين، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنيا، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المنياوية وتوفير احتياجاتهم استعدادًا لشهر رمضان ومحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار.

وأشاد المحافظ، خلال تفقده لأقسام المعرض، بجودة السلع والمواد الغذائية المعروضة، والتى تقدم للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً إلى المعارض الدائمة والموسمية التى تنظمها المحافظة بمختلف المراكز والأحياء للتخفيف عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتهم، من المنتجات الغذائية واللحوم وياميش رمضان .

واستمع المحافظ إلى طلبات المواطنين ومقترحاتهم وردود أفعالهم تجاه المعارض التى تنظمها المحافظة لتقديم المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تيسيرا عليهم.

وشدد المحافظ، على ضرورة تخصيص لجان مشكلة، بالتنسيق بين مباحث ومديرية التموين، والطب البيطرى، وحماية المستهلك، لمراقبة السوق وضبط الأسعار، ومتابعة الأسواق، والمجمعات الاستهلاكية، طوال الشهر الكريم للتأكد من البيع بالسعر المقرر، ووضوح قيمة السلعة لضمان عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن معرض أهلاً رمضان للسلع الغذائية، والاستهلاكية يوفر كل ما يحتاج إليه البيت المصرى، من سلع غذائية واستهلاكية بمشاركة عدد 21 من الشركات، والمصانع التى تقدم منتجات ذات جودة عالية، وبأسعار تنافسية حقيقية تصل إلى تخفيض 25 % مقارنة بالسوق المحلى .

وأشار إلى أن المعرض يضم السلع التموينية والمواد الغذائية من اللحوم والدواجن المجمدة، ومستلزمات شهر رمضان من الياميش، والعطارة والسكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والفول، وغيرها من السلع التى تباع بأسعار تنافسية وفى متناول الأسر.

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