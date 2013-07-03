3 ألوان فقط في عرض Stephane Rolland البارحة

مرة أخرى، يغوص المصمم الفرنسي المميز "Stéphane Rolland " في متاهات الفن ليقدم لعاشقي الموضة قطعاً فنية في منتهى الجمال . يبهرنا هذا المصمم في كل عرض من عروضه برؤيته الخاصة للخياطة الراقية التي يضع فيها كل عشقه للمرأة ، فهو يسخر كل ما في الفن من زخم ومن جماليات ليترجمها في أزياء تعبر عن الأنوثة في كل تجلياتها .

الأزياء التي قدمها البارحة في إطار أسبوع الموضة الفرنسية للخياطة الراقية، كانت تنبع أنوثة وأناقة من خلال الأقمشة الشفافة و الساتان الأسود الذي طغى على العرض و الذي يبرز جسم المرأة دون أي ابتذال ، ومن خلال التفاصيل الفنية التي طرز بها فساتين السهرة ، التي استوحاها هذه المرة من أعمال الفنان التشكيلي الاسباني فيلاسكاز Vélasquez والتي برزت خاصة على مستوى الياقات البيضاء اللون، وكأنها منحوتات ومثنيات " البلاسترون " الأسود plastrons plissés التي طرز بها الفساتين على مستوى الياقات والخصر وأسفل فساتين السهرة الطويلة.

برزت كل الأزياء التي قدمها "Stéphane Rolland" دقة العمل والتحكم الرائع في كل التفاصيل ، واختيار 3 ألون: الأسود و الأزرق الليلي والأبيض فقط ليبرز كل هذه التفاصيل وهذه الدقة في العمل ، في نهاية العرض صرح لنا بقوله :" أردت عرضاً يبزز الأنوثة والدقة في العمل وعشقي الكبير للفن و للمرأة ".