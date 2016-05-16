حميد بن عمار النعيمي يفتتح ندوة «استخدام طائرة بدون طيار»

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، افتتح الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، فعاليات ندوة «استخدام طائرة بدون طيار»، التي نظمتها دائرة الطيران المدني بعجمان، وتعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

شهدت الندوة، التي أقيمت في فندق فيرمونت، مشاركة القيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، وشبكة رؤية عجمان الإعلامية، الراعي الإعلامي للندوة.

وأوضح بسام حمود الحربي مدير مكتب المدير العام لدائرة الطيران المدني بعجمان، في كلمة ألقاها نيابة عن الدائرة، أن المستقبل القريب، يركز على دمج الإنسان مع التكنولوجيا، التي تتطور بجهود الإنسان وفاعلية العقل البشري، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، بجهود ودعم قيادتنا الرشيدة، باتت تمثل مركزاً عالمياً لتحفيز العقول المبدعة، والاستثمار في الطاقات البشرية، لابتكار التطبيقات التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع الإنساني.

تشجيع

وأشاد الحربي بدور هيئة الطيران المدني بعجمان، على تشجيع الشباب ودعهم في سبيل توظيف إمكاناتهم الإبداعية المبتكرة لخدمة الإنسانية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بما ينسجم والاستراتيجية الوطنية للابتكار، ورؤية عجمان 2021، في أن تكون الإمارة مركز جذب تجارياً واستثمارياً، وينعم سكانها بالسعادة والرفاهية المجتمعية، وتتحول إلى واحة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وتحدث وليد الريامي مفتش المراقبة الجوية والبحث والإنقاذ بالهيئة العامة للطيران المدني، عن أبرز الاشتراطات والقوانين الخاصة باستخدام الطائرة بدون طيار من قبل الهيئة، بهدف تثقيف وتوعية الجمهور حول المتطلبات والتشريعات، وأفضل الممارسات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي البشري.

تاريخ

واستعرض تاريخ الطائرات بدون طيار على مر التاريخ.. منوهاً بقانون الطيران المدني، الذي يمنع أن تعمل طائرة بدون طيار في إقليم الدولة أو الفضاء الذي يعلوه، إلا بموجب تصريح، ولا يجوز استخدام طائرات مزودة بأجهزة تصوير، دون الحصول على تصريح بذلك.

واختتمت فعاليات ندوة «استخدام طائرة بدون طيار»، بتكريم المشاركين والرعاة وفريق العمل.