53 مفتشاً يؤدون اليمين القانونية أمام صقر غباش

أدى 53 مفتشاً ومفتشة اليمين القانونية أمام معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين تمهيدا لمباشرة أعمالهم لدى قطاع التفتيش في الوزارة.

ورحب معالي صقر غباش بالمفتشين الجدد خلال لقائه بهم عقب أدائهم اليمين القانونية أخيرا بديوان الوزارة في دبي، بحضور ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ومديري إدارات القطاع.

قيم

وأكد معاليه قيم النزاهة والشفافية والحيادية، وضرورة التزام المفتشين بهذه القيم خلال تأديتهم لمهاهم الوظيفية التي تخولهم صفة مأموري الضبط القضائي في سوق العمل.

مهام

وأكد ثقته بقدرة المفتشين الجدد على القيام بمهام الرقابة والتوعية في سوق العمل بكفاءة، خصوصا في ظل اشتراكهم في دورات تدريبية استهدفت صقل مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للانضمام إلى قطاع التفتيش في الوزارة.

دورات

وشملت الدورات التدريبية قانون تنظيم علاقات العمل والضبطية القضائية وإدارة الأداء وخدمة العملاء. ويبلغ عدد المفتشين العاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين 382 مفتشا ومفتشة.

يذكر أن قانون تنظيم علاقات العمل ينص على «أن يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم بأن يحترموا القانون ويؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف. وعليهم أن يحيطوا الشكاوى التي تصل اليهم بالسرية المطلقة، وألا يبوحوا بأمرهم لصاحب العمل أو من يقوم مقامه».