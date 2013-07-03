ماذا ارتدت النجمات هذا الأسبوع؟

كالعادة، نسلّط الضوء أسبوعياً على إطلالات النجمات في مختلف مناسباتهن. ولهذا الأسبوع اتّسمت معظم الإطلالات بالجرأة والتفرّد واستطاعت أن تستحوذ على اهتمام الصحافة العالمية. ولعل أبرز هذه الإطلالات كانت لريهانا Rihanna بالأمس، خلال حضورها عرض أزياء دار "شانيل" Chanel، حيث أطلت بقميص أبيض طويل، زينته بمجموعة من القلائد اللؤلؤية. ولم تقلّ "مايلي سايروس" Miley Cyrus جرأة عن ريهانا، إذ اختارت فستاناً أسود قصيراً من تصميم دار "فيرساتشي" Versace خلال حضورها حفلة iHeartRadio Ultimate Pool Party في ولاية فلوريدا الأميركية. "جينيفر لورانس" Jennifer Lawrence اختارت تصميماً مميزاً من "ديور" Dior خلال حضورها عرض أزياء هذه الدار، وفي المناسبة نفسها ظهرت "أوليفيا باليرمو" Olivia Palermo بزي من توقيع Dior أيضاً. أما في عرض أزياء مجموعة "فيرساتشي" Versace لخريف- شتاء 2014 فكان حضور راقٍ لـ "أوما ثورمان" Uma Thurman بفستان أسود من توقيع هذه الدار.

اللون الأسود زيّن كذلك إطلالة "هايدي كلوم" Heidi Klum بزي من "سان لوران باريس" St.Laurent Paris، وإطلالة "ريبيكا وانغ" Rebecca Wang اللتين حضرتا حفلة Serpentine Summer Party في لندن. وإلى المناسبة نفسها، حضرت "سارة جيسيكا باركر" Sarah Jessica Parker بفستان مزين بالشراريب من تصميم "نعيم خان" Naeem Khan.

وختاماً ننتقل الى مناسبة افتتاح بوتيك "كارولينا هيريرا" Carolina Herrera في لوس أنجلوس، مع النجمتين "كاميلا بيل" Camilla Belle و"آيمي آدمز" Amy Adams اللتين اختارتا أزياءهما من توقيع هذه المصممة.

وكان لافتاً رقيّ الإطلالة التي تمتعت بها كل من "أوليفيا باليرمو" Olivia Palermo و"كاميلا بيل" Camilla Belle بكل تفاصيلها، من الملابس والإكسسوارات وصولاً الى تسريحة الشعر الطبيعية. فهل توافقينني الرأي؟