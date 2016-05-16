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وزير داخلية لبنان: توقيف 6 أشخاص بسبب مخالفات فى الانتخابات البلدية

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وزير داخلية لبنان: توقيف 6 أشخاص بسبب مخالفات فى الانتخابات البلدية وزير داخلية لبنان: توقيف 6 أشخاص بسبب مخالفات فى الانتخابات البلدية
أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق، أنه تم توقيف 6 أشخاص بسبب مخالفات فى الانتخابات البلدية اللبنانية منهم 5 بتهمة الرشوة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات التى أجريت اليوم الأحد شكلت يوما ديموقراطيا بامتياز وأنه سيتم الفرز بكل دقة.

وجدد المشنوق فى مؤتمر صحفى عقده اليوم على أن الاولوية ، هى لإنتخاب رئيس جمهورية ، فالنظام الجمهورى اللبنانى لا يكتمل إلا بانتخاب رئيس للبلاد".

وقال المشنوق إن هناك 365 ألف ناخب مارسوا حق الإنتخابات .. وأمنيا لم يكن هناك شيء يذكر، وكل المشكلات تمت معالجتها أما أمنيا أو بتحويلها إلى القضاء ، وتمت معالجتها على الفور".

من جانبها .. أصدرت الجمعية "اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، بيانا شرحت فيه تفاصيل متابعتها لليوم الانتخابى الثانى ، لافتة إلى أن فترة بعد الظهر "سجلت نموا فى انتهاك الصمت الانتخابى ، وعدم توقف الترويج الانتخابى واستمرار حالات الفوضى وحالات اقتراع غير مدقق فيه فى بعض الاحيان ، إضافة إلى ازدياد المعلومات المتناقلة على لسان المواطنين عبر وسائل الاعلام، حول حدوث حالات رشاوى".

وأشارت إلى أن "قناة الجديد، بثت يوثق بالصوت والصورة حدوث عملية رشوة فى مدينة جونية"، مؤكدة أن "الجمعية تقوم بالتعامل بجدية مع كافة المعلومات والحالات التى تردها وتقوم بالتحقق منها وتوثيقها"، مناشدة جميع المواطنين الذين يملكون معلومات موثقة او قرائن جدية "التقدم بها الى الأجهزة القضائية المختصة وأو الاتصال بالجمعية .

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مصر 365

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