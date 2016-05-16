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وزير خارجية تونس: زيارة السبسى لقطر مهمة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين

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وزير خارجية تونس: زيارة السبسى لقطر مهمة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين وزير خارجية تونس: زيارة السبسى لقطر مهمة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين
قال وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى ، إن الزيارة الرسمية التى سيقوم بها الرئيس الباجى قائد السبسى إلى دولة قطر المقرر لها بعد غد الثلاثاء، تمثل محطة مهمة للعلاقات بين البلدين .

ونقلت الوزارة عن الجهيناوى قوله فى تصريحات صحفية أمس الأحد، إن الزيارة تأتى فى إطار تصور جديد لعلاقات تونس مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى بشكل عام ومع قطر بشكل خاص .
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