برج الحمل حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> السيطرة على الأموال الخاصة بك مهمة جدا بالنسبة لك الان وأنت لا تخاف من العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف. أنت منظم جدًا ومنضبط اليوم وعلى استعداد لمعالجة أعقد القضايا المهنية بشكل عملى جدًا، وهذا العمل الجيد سينعكس إيجابًا على أهدافك المالية فى غضون فترة زمنية قصيرة جدًا. على الصعيد العاطفي:

> هذا هو الوقت المناسب للصداقة، أنت بحاجة لأن تظهر لشريك حياتك أنك لا تأخذ العلاقة كأمر مسلم به وهذا هو الوقت المناسب لأن تصل بعلاقتك مع شريك حياتك إلى مستوى جديد سواء بعشاء رومانسى وحميم أو لفتة مدروسة أو هدية. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> العادات الغذائية الخاصة بك جيدة جدًا وكل ما تبذله من جهد من أجل ضبط وزنك وحماية صحتك يتبخر أمام الوجبات السريعة اللذيذة لكنك لن تستطيع أن تستمر طويلاً فى هذا الطريق تحتاج بسرعة إلى التوقف عن تناول الأطعمة المقلية والسكرية فتناول الأطعمة غير المرغوب فيها يمكن أن يؤدى إلى مشاكل خطيرة فى المعدة واليوم هو الأنسب لنظام غذائى جديد وصحي. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> لديك دفعة قوية من الطاقة تنعكس ايجابا على تعاملاتك مع الأخرين. أنت على وشك إحداث ثورة فى حياتك أو لقاء شخص يحدث هذه الثورة فى حياتك.

شبكةعيونالإخبارية

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