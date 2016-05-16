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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016 برج العذراء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

على الصعيد المهني:
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بداية اليوم ستكون رائعة قد تعرض عليك ترقية أو تحصل على مهمة جديدة فى العمل أسهل وتمنحك مكانة أفضل، أو تتلقى فرصة رائعة لعمل جديد، اليوم تجنى ثمار عملك الجاد والشاق طوال الفترة الماضية وحالتك المادية تتحسن بتدفق المزيد من الدخل.

على الصعيد العاطفي:
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أنت الآن قادر على معرفة وتحديد صفات الشريك الذى تريد أن تنفق حياتك معه، وقد تصادف الشخص المثالى الذى يتحرك قلبك تجاهه قريبًا فاسمح لحدسك الخاص بأن يرشدك إليه.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
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حان الوقت للاهتمام بصحتك فتجاهل مشاكلك الصحية لا يجعلها تختفى بل يجعلها تصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت فحاول أن تتدخل فى الوقت المناسب لتجنب الكثير من المضاعفات وانتبه أيضًا لإمكانية التقاط عدوى من شخص قريب منك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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ستحل أخيرًا سوء تفاهم شديد مع صديقك وهو ما ينعكس إيجابًا على حالتك النفسية. تحصل على المال من مصادر غير متوقعة فحاول ألا تنفقه كله وتنتبه للطريقة التى تنفقه بها.
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مصر 365

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