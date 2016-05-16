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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 16/5/2016 برج العقرب حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

على الصعيد المهني:
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عليك أن تبتعد تماما عن التفكير فى مشاكل العمل التى تحيطك ، فاجتهالك فى العمل سيخرجك تماما من نطاق التوترات الموجودة .

على الصعيد العاطفي:
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الحياة العاطفية لمواليد برج العقرب تتمتع بالرومانسية و الصراحة و الوضوح ، فالانفعال و المشكلات البسيطة لن تؤثر على شكل العلاقة التى تجعل الكثيرين يتمنوا أن يعيشوا علاقة مستقره مثلها .

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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ابتعد عن أى من العوامل التى تسبب لك الإرهاق العصبى ، و أبحث عن وسيلة للترفية تجعل حالتك المزاجية أفضل ربما تكون نزهه او سهرة مع اصدقاءك أو شريكك هى أفضل حل بالنسبة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن تكون هناك بعض المشكلات و الاضطرابات مع افراد أسرتك فهدوء أعصابك و حكمتك من أهم العوامل التى ستساعدك على تخطى هذه المرحلة .
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مصر 365

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