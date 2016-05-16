برج العقرب حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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عليك أن تبتعد تماما عن التفكير فى مشاكل العمل التى تحيطك ، فاجتهالك فى العمل سيخرجك تماما من نطاق التوترات الموجودة .الحياة العاطفية لمواليد برج العقرب تتمتع بالرومانسية و الصراحة و الوضوح ، فالانفعال و المشكلات البسيطة لن تؤثر على شكل العلاقة التى تجعل الكثيرين يتمنوا أن يعيشوا علاقة مستقره مثلها .ابتعد عن أى من العوامل التى تسبب لك الإرهاق العصبى ، و أبحث عن وسيلة للترفية تجعل حالتك المزاجية أفضل ربما تكون نزهه او سهرة مع اصدقاءك أو شريكك هى أفضل حل بالنسبة لك.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن تكون هناك بعض المشكلات و الاضطرابات مع افراد أسرتك فهدوء أعصابك و حكمتك من أهم العوامل التى ستساعدك على تخطى هذه المرحلة .