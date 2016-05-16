برج العقرب حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:عليك أن تبتعد تماما عن التفكير فى مشاكل العمل التى تحيطك ، فاجتهالك فى العمل سيخرجك تماما من نطاق التوترات الموجودة .
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على الصعيد العاطفي:الحياة العاطفية لمواليد برج العقرب تتمتع بالرومانسية و الصراحة و الوضوح ، فالانفعال و المشكلات البسيطة لن تؤثر على شكل العلاقة التى تجعل الكثيرين يتمنوا أن يعيشوا علاقة مستقره مثلها .
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برج العقرب على الصعيد الصحي:ابتعد عن أى من العوامل التى تسبب لك الإرهاق العصبى ، و أبحث عن وسيلة للترفية تجعل حالتك المزاجية أفضل ربما تكون نزهه او سهرة مع اصدقاءك أو شريكك هى أفضل حل بالنسبة لك.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقربيتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن تكون هناك بعض المشكلات و الاضطرابات مع افراد أسرتك فهدوء أعصابك و حكمتك من أهم العوامل التى ستساعدك على تخطى هذه المرحلة .
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