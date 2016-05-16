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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 16/5/2016 برج الدلو حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

على الصعيد المهني:
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بعد معاناة طويلة لتثبت قدراتك على الصعيد المهنى ، تشعر اخيرا بحالة من الرضا بعد ثناء مديريك على اداءك المهنى ، فاليوم تستطيع أن تنجز الكثير من المهام .

على الصعيد العاطفي:
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حاول أن تكون أكثر وضوح فى علاقتك العاطفية فلا داعى للغموض الذى قد يصيب علاقتك بشريك بالكثير من التوتر و القلق، اعمل على جعل العلاقة فى حالة أفضل من ذلك و تخلى عن الأنانية.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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لمواليد برج الدلو إهمالك الشديد فى اتباع عادات غذائية صحية سليمة قد يجعل حالتك الصحية تسوء يوم بعد يوم فلا تستمر فى ذلك و حاول أن تكون اكثر حرصا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو بعض الاضطرابات و المشاكل فى نطاق العائلة لكن عليك أن تتفهم الأمر و تحاول حل مشكلاتك بهدوء.
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مصر 365

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