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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2016/5/16

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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2016/5/16 حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2016/5/16

لبرج الجدى :
>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:
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للأسف سيعانى هذا البرج من بعض التقلبات المزاجية التى ربما تقلب حياته العملية رأساً على عقب، فعلى الرغم من ثبات هذا البرج واستقرار حالته النفسية، إلا أنه سيعانى من بعض الاضطرابات التى ربما تطيح بحياته العملية تماماً.

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:
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الحب سيكون من أكثر الأشياء التى ستأخذ بيد هذا البرج وستجعله يرى الحياة بنظرة مختلفة ويحسب الأمور من منظور أكثر اختلافاً، لذلك يجب أن يحافظا عليه.

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:
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يجب أن يلتزموا بكافة التحاليل الطبية وكافة الإجراءات التى يطلبها أبناء هذا البرج حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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بعض التقلبات المزاجية ستؤثر نوعا ما على مستوى عملهم وسيشعرون أنهم فى تراجع لكن ربما سيعودون إلى مستواهم الطبيعيى فى سرع وقت ممكن.
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مصر 365

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