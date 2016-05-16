برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

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لمواليد برج الجوزاء اجتهادك فى العمل يجعل مديرك يضيف أليك الكثير من المهام ، اضافة الى تحسن مادى ملحوظ أو مكافآه فى انتظارك.يجمعك لقاء رومانسى مع شريكك قد يضيف الكثير لعلاقتكما و يدعمها بنسبة كبيرة ، عليك أن تأخذ بعض الخطوات الجادة لتكون علاقتكما أكثر استقرارا.لمواليد برج الجوزاء عليك أن تجعل العادات الصحية بمثابة روتين يومى فى حياتك حتى تظل حالتك الصحية جيدة.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء وجود عدد من الازمات مع اصدقاء مقربين لك فعليك ان تتعامل بحكمة و تقوم بحل هذه المشكلات بسرعة حتى لا تتفاقم .