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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

على الصعيد المهني:
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لمواليد برج الجوزاء اجتهادك فى العمل يجعل مديرك يضيف أليك الكثير من المهام ، اضافة الى تحسن مادى ملحوظ أو مكافآه فى انتظارك.

على الصعيد العاطفي:
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يجمعك لقاء رومانسى مع شريكك قد يضيف الكثير لعلاقتكما و يدعمها بنسبة كبيرة ، عليك أن تأخذ بعض الخطوات الجادة لتكون علاقتكما أكثر استقرارا.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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لمواليد برج الجوزاء عليك أن تجعل العادات الصحية بمثابة روتين يومى فى حياتك حتى تظل حالتك الصحية جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء وجود عدد من الازمات مع اصدقاء مقربين لك فعليك ان تتعامل بحكمة و تقوم بحل هذه المشكلات بسرعة حتى لا تتفاقم .
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مصر 365

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