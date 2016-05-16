برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:لمواليد برج الجوزاء اجتهادك فى العمل يجعل مديرك يضيف أليك الكثير من المهام ، اضافة الى تحسن مادى ملحوظ أو مكافآه فى انتظارك.
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على الصعيد العاطفي:يجمعك لقاء رومانسى مع شريكك قد يضيف الكثير لعلاقتكما و يدعمها بنسبة كبيرة ، عليك أن تأخذ بعض الخطوات الجادة لتكون علاقتكما أكثر استقرارا.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:لمواليد برج الجوزاء عليك أن تجعل العادات الصحية بمثابة روتين يومى فى حياتك حتى تظل حالتك الصحية جيدة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاءيتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء وجود عدد من الازمات مع اصدقاء مقربين لك فعليك ان تتعامل بحكمة و تقوم بحل هذه المشكلات بسرعة حتى لا تتفاقم .
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