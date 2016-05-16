حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2016/5/16

حظك اليوم لبرج الأسد:بعض المشاكل ستواجه ابناء هذا البرج، والمزيد من التحديات ستقف أمامهم، لذلك يجب أن يتخلوا عن صفات هذا البرج المتلخصة فى الغرور والديكتاتورية حتى يتخلون عن هذه المشاكل.
>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:
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حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى: الحياة العالطفية ستكون اكثر الأشياء المؤرقة، لذلك لا داعى للدخول فى علاقات عاطفية جديدة لانها ستنقلب إلى العكس، وبدل من أن تكون مصدر للسعادة ستكون مصدر للتعاسة.
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حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى: يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب حتى يتخلصوا من هذه الأزمات الصحية التى ستواجههم نتيجة إلى الضغوط النفسية التى سيتعرضون لها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد : بعض المشاكل ستواجه ابناء هذا البرج، والمزيد من التحديات ستقف أمامهم، لذلك يجب أن يتخلوا عن صفات هذا البرج المتلخصة فى الغرور والديكتاتورية حتى يتخلون عن هذه المشاكل.
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