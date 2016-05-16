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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2016/5/16

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حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2016/5/16 حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2016/5/16

لبرج الأسد:
>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:
>

بعض المشاكل ستواجه ابناء هذا البرج، والمزيد من التحديات ستقف أمامهم، لذلك يجب أن يتخلوا عن صفات هذا البرج المتلخصة فى الغرور والديكتاتورية حتى يتخلون عن هذه المشاكل.

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:
>

الحياة العالطفية ستكون اكثر الأشياء المؤرقة، لذلك لا داعى للدخول فى علاقات عاطفية جديدة لانها ستنقلب إلى العكس، وبدل من أن تكون مصدر للسعادة ستكون مصدر للتعاسة.

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:
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يجب أن يلتزموا بتعليمات الطبيب حتى يتخلصوا من هذه الأزمات الصحية التى ستواجههم نتيجة إلى الضغوط النفسية التى سيتعرضون لها.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :
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بعض المشاكل ستواجه ابناء هذا البرج، والمزيد من التحديات ستقف أمامهم، لذلك يجب أن يتخلوا عن صفات هذا البرج المتلخصة فى الغرور والديكتاتورية حتى يتخلون عن هذه المشاكل.
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مصر 365

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