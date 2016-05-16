حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2016/5/16

حظك اليوم لبرج الحوت :

>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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مزيد من النجاحات ستحاصر هذا البرج، وسيسطيعون الوصول لمناصب عالية فى أعمالهم، لكن ربما يكون التسرع من أكثر الأشياء التى من الممكن أن توقف مسيرة نجحاتهم لذلك يجب ان يكونوا أكثر حذراً.الحب سيكون من أفضل الأشياء التى تقف إلى جوارهم فى أشد اوقاتهم الصعبة، لكن سيتعرضون إلى أزمة عاطفية من الممكن ان توتر العلاقة نوعاً ما لكن لم تستمر كثيراً.الحياة الصحية من أكثر الأشياء التى يجب أن يهتموا بها، لأن إهمالها سيعرضهم إلى مشاكل هم فى غنى عنها.مزيد من النجاحات التى سيحققونها على المستوى العملىن وعلى الرغم من مرورهم ببعض المشاكل العاطفية إلا أنها ستحل سريعاً، بالنسبة للحالة الصحية يجب ان يهتموا بها حتى لا يتعرضون إلى مشاكل هم فى غنى عنها.