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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 16/5/2016 برج الميزان حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:
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الترقيات فى طريقها إليك، وتكتسب ثقة الكثير من زملائك فى الفترة الحالية، تحتاج إلى الثقة اكثر فى نفسك وفى قدراتك المهنية، انت من الشخصيات التى تتمتع بالموهبة فى النواحى الخاصة بعملها، انتظر حتى تتأكد من ملائمة كل الظروف لأفكارك وابدأ بالتنفيذ فوراً، ولا تضيع أى وقت فى الفترة القادمة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:
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الحب و الآمان وجهان لعملة واحدة عند مولود الميزان، لكن التردد الذى يعيقك عن الدخول فى علاقات حقيقية هو أكثر الأشياء التى تؤثر عليك بشكل سلبى، تحتاج إلى وجود حبيب فى حياتك حتى تتوافر لك عناصر الآمان و الاستقرار، ابحث عن راحتك حتى تشعر بالاستقرار.

برج الميزان على الصعيد الصحى:
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حالتك الصحية جيدة، والشعور بالإرهاق يرجع إلى عدم الحصول على ساعات كافية من النوم، تناول الأكلات التى تحتوى على الفيتامينات وفيتامين سى مثل الخضروات والفاكهة، ومارس الرياضة بشكل منتظم حتى تشعر بليقاتك البدنية تعود لك من جديد

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من حالات الفتور العاطفى، خاصة إنه يحاول أن يجد شريك الحياة الذى يناسب طبيعته، التواجد مع الأصدقاء لفترات كبيرة يشعره بالآمان، لكن الحاجة إلى حبيب أصبحت مُلحة حالياً، والحالة الصحية تحتاج إلى مزيد من التغذية السليمة وممارسة الرياضة بشكل منتظم ستكفل لك الراحة.
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مصر 365

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