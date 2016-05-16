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حظك اليوم برج الثور الاثنين 16/5/2016

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 16/5/2016 حظك اليوم برج الثور الاثنين 16/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
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الاستقرار على خطة عملية مناسبة هذه الفترة، ربما يكون بالنسبة لك أفضل من التفكير فى شئون العمل لفترات طويلة أنت من الشخصيات التى لا تجيد العمل دون وجود خطة حقيقية، لأنك من الشخصيات التى تجيد تنفيذ ما تخطط له، فقط تحتاج إلى التركيز هذه الفترة خاصة إنك بصدد اتخاذ قرارات هامة فى حياتك العملية.

على الصعيد العاطفي:
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حالة من حالات الارتباك العاطفى، تعيد التفكير فى العلاقة التى تتواجد بها الآنن خاصة بعد أن تكتشف أن مشاعرك الآن ليست بالحب الحقيقى الذى تبحث عنه، تحاول اقناع نفسك إنك تعيش فى حالة حب، لكن الواقع يقول عكس ذلك، ابحث عن شريك حياتك الحقيقة ولا تستمر فى علاقة محكوم عليها بالفشل.

برج الثور على الصعيد الصحي:
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الاكتفاء بتناول العقاقير الطبية وقت اللزوم فقط لا يضمن لك أى حالة صحية حقيقية، أنت تحتاج إلى راحة حقيقية ومتابعة حالتك الصحية، خاصة أن مشكلاتك الصحية تتزايد يوماً بعد يوم، وابتعد عن التدخين لأنه سيتسبب لك فى كوارث صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يتعامل مع الوضاع المهنية بطريقة أكثر مرونة وإيجابية ويحتاج إلى تركيز كبير فى الفترة القادمة، خاصة ان مشكلات الاجتماعية تشغل جزء كبير من تركيزه، و الفترة القادمة هى فترة القرارات الهامة.
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مصر 365

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