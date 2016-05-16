حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الاثنين 16 مايو 2016

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2016/5/16

>حظك اليوم لبرج الأسد :

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 16/5/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

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برج الحمل حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

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برج الميزان على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2016/5/16

>حظك اليوم لبرج الجدى :

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2016/5/16

>حظك اليوم لبرج الحوت :

>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 16/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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بعض المشاكل ستواجه ابناء هذا البرج، والمزيد من التحديات ستقف أمامهم، لذلك يجب أن يتخلوا عن صفات هذا البرج المتلخصة فى الغرور والديكتاتورية حتى يتخلون عن هذه المشاكل.الحياة العالطفية ستكون اكثر الأشياء المؤرقة، لذلك لا داعى للدخول فى علاقات عاطفية جديدة لانها ستنقلب إلى العكس، وبدل من أن تكون مصدر للسعادة ستكون مصدر للتعاسة.يجب ان يلتزموا بتعليمات الطبيب حتى يتخلصوا من هذه الأزمات الصحية التى ستواجههم نتيجة إلى الضغوط النفسية التى سيتعرضون لها.بعض المشاكل ستواجه ابناء هذا البرج، والمزيد من التحديات ستقف أمامهم، لذلك يجب أن يتخلوا عن صفات هذا البرج المتلخصة فى الغرور والديكتاتورية حتى يتخلون عن هذه المشاكل.الاستقرار على خطة عملية مناسبة هذه الفترة، ربما يكون بالنسبة لك أفضل من التفكير فى شئون العمل لفترات طويلة أنت من الشخصيات التى لا تجيد العمل دون وجود خطة حقيقية، لأنك من الشخصيات التى تجيد تنفيذ ما تخطط له، فقط تحتاج إلى التركيز هذه الفترة خاصة إنك بصدد اتخاذ قرارات هامة فى حياتك العملية.حالة من حالات الارتباك العاطفى، تعيد التفكير فى العلاقة التى تتواجد بها الآنن خاصة بعد أن تكتشف أن مشاعرك الآن ليست بالحب الحقيقى الذى تبحث عنه، تحاول اقناع نفسك إنك تعيش فى حالة حب، لكن الواقع يقول عكس ذلك، ابحث عن شريك حياتك الحقيقة ولا تستمر فى علاقة محكوم عليها بالفشل.الاكتفاء بتناول العقاقير الطبية وقت اللزوم فقط لا يضمن لك أى حالة صحية حقيقية، أنت تحتاج إلى راحة حقيقية ومتابعة حالتك الصحية، خاصة أن مشكلاتك الصحية تتزايد يوماً بعد يوم، وابتعد عن التدخين لأنه سيتسبب لك فى كوارث صحية.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يتعامل مع الوضاع المهنية بطريقة أكثر مرونة وإيجابية ويحتاج إلى تركيز كبير فى الفترة القادمة، خاصة ان مشكلات الاجتماعية تشغل جزء كبير من تركيزه، و الفترة القادمة هى فترة القرارات الهامة.لمواليد برج الجوزاء اجتهادك فى العمل يجعل مديرك يضيف أليك الكثير من المهام ، اضافة الى تحسن مادى ملحوظ أو مكافآه فى انتظارك .يجمعك لقاء رومانسى مع شريكك قد يضيف الكثير لعلاقتكما و يدعمها بنسبة كبيرة ، عليك أن تأخذ بعض الخطوات الجادة لتكون علاقتكما أكثر استقرارا.لمواليد برج الجوزاء عليك أن تجعل العادات الصحية بمثابة روتين يومى فى حياتك حتى تظل حالتك الصحية جيدة.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء وجود عدد من الازمات مع اصدقاء مقربين لك فعليك ان تتعامل بحكمة وتقوم بحل هذه المشكلات بسرعة حتى لا تتفاقم.السيطرة على الأموال الخاصة بك مهمة جدا بالنسبة لك الان وأنت لا تخاف من العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف. أنت منظم جدًا ومنضبط اليوم وعلى استعداد لمعالجة أعقد القضايا المهنية بشكل عملى جدًا، وهذا العمل الجيد سينعكس إيجابًا على أهدافك المالية فى غضون فترة زمنية قصيرة جدًا.هذا هو الوقت المناسب للصداقة، أنت بحاجة لأن تظهر لشريك حياتك أنك لا تأخذ العلاقة كأمر مسلم به وهذا هو الوقت المناسب لأن تصل بعلاقتك مع شريك حياتك إلى مستوى جديد سواء بعشاء رومانسى وحميم أو لفتة مدروسة أو هدية.العادات الغذائية الخاصة بك جيدة جدًا وكل ما تبذله من جهد من أجل ضبط وزنك وحماية صحتك يتبخر أمام الوجبات السريعة اللذيذة لكنك لن تستطيع أن تستمر طويلاً فى هذا الطريق تحتاج بسرعة إلى التوقف عن تناول الأطعمة المقلية والسكرية فتناول الأطعمة غير المرغوب فيها يمكن أن يؤدى إلى مشاكل خطيرة فى المعدة واليوم هو الأنسب لنظام غذائى جديد وصحي.لديك دفعة قوية من الطاقة تنعكس ايجابا على تعاملاتك مع الأخرين. أنت على وشك إحداث ثورة فى حياتك أو لقاء شخص يحدث هذه الثورة فى حياتك.بعد معاناة طويلة لتثبت قدراتك على الصعيد المهنى ، تشعر اخيرا بحالة من الرضا بعد ثناء مديريك على اداءك المهنى ، فاليوم تستطيع أن تنجز الكثير من المهام.حاول أن تكون أكثر وضوح فى علاقتك العاطفية فلا داعى للغموض الذى قد يصيب علاقتك بشريك بالكثير من التوتر والقلق، أعمل على جعل العلاقة فى حالة أفضل من ذلك و تخلى عن الأنانية.لمواليد برج الدلو إهمالك الشديد فى اتباع عادات غذائية صحية سليمة قد يجعل حالتك الصحية تسوء يوم بعد يوم فلا تستمر فى ذلك و حاول أن تكون اكثر حرصا على صحتك.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو بعض الاضطرابات و المشاكل فى نطاق العائلة لكن عليك أن تتفهم الأمر و تحاول حل مشكلاتك بهدوء.بداية اليوم ستكون رائعة قد تعرض عليك ترقية أو تحصل على مهمة جديدة فى العمل أسهل وتمنحك مكانة أفضل، أو تتلقى فرصة رائعة لعمل جديد، اليوم تجنى ثمار عملك الجاد والشاق طوال الفترة الماضية وحالتك المادية تتحسن بتدفق المزيد من الدخل.أنت الآن قادر على معرفة وتحديد صفات الشريك الذى تريد أن تنفق حياتك معه، وقد تصادف الشخص المثالى الذى يتحرك قلبك تجاهه قريبًا فاسمح لحدسك الخاص بأن يرشدك إليه.حان الوقت للاهتمام بصحتك فتجاهل مشاكلك الصحية لا يجعلها تختفى بل يجعلها تصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت فحاول أن تتدخل فى الوقت المناسب لتجنب الكثير من المضاعفات وانتبه أيضًا لإمكانية التقاط عدوى من شخص قريب منك.ستحل أخيرًا سوء تفاهم شديد مع صديقك وهو ما ينعكس إيجابًا على حالتك النفسية. تحصل على المال من مصادر غير متوقعة فحاول ألا تنفقه كله وتنتبه للطريقة التى تنفقه بها.عليك أن تبتعد تماما عن التفكير فى مشاكل العمل التى تحيطك ، فاجتهالك فى العمل سيخرجك تماما من نطاق التوترات الموجودة .الحياة العاطفية لمواليد برج العقرب تتمتع بالرومانسية و الصراحة والوضوح، فالانفعال والمشكلات البسيطة لن تؤثر على شكل العلاقة التى تجعل الكثيرين يتمنوا أن يعيشوا علاقة مستقرة مثلها.ابتعد عن أى من العوامل التى تسبب لك الإرهاق العصبى ، و أبحث عن وسيلة للترفية تجعل حالتك المزاجية أفضل ربما تكون نزهة أو سهرة مع اصدقاءك أو شريكك هى أفضل حل بالنسبة لك .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن تكون هناك بعض المشكلات والاضطرابات مع افراد أسرتك فهدوء أعصابك وحكمتك من أهم العوامل التى ستساعدك على تخطى هذه المرحلة.الترقيات فى طريقها إليك، وتكتسب ثقة الكثير من زملائك فى الفترة الحالية، تحتاج إلى الثقة اكثر فى نفسك وفى قدراتك المهنية، انت من الشخصيات التى تتمتع بالموهبة فى النواحى الخاصة بعملها، انتظر حتى تتأكد من ملائمة كل الظروف لأفكارك وابدأ بالتنفيذ فوراً، ولا تضيع أى وقت فى الفترة القادمة.الحب و الآمان وجهان لعملة واحدة عند مولود الميزان، لكن التردد الذى يعيقك عن الدخول فى علاقات حقيقية هو أكثر الأشياء التى تؤثر عليك بشكل سلبى، تحتاج إلى وجود حبيب فى حياتك حتى تتوافر لك عناصر الآمان و الاستقرار، ابحث عن راحتك حتى تشعر بالاستقرار.حالتك الصحية جيدة، والشعور بالإرهاق يرجع إلى عدم الحصول على ساعات كافية من النوم، تناول الأكلات التى تحتوى على الفيتامينات وفيتامين سى مثل الخضروات والفاكهة، ومارس الرياضة بشكل منتظم حتى تشعر بليقاتك البدنية تعود لك من جديديتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من حالات الفتور العاطفى، خاصة إنه يحاول أن يجد شريك الحياة الذى يناسب طبيعته، التواجد مع الأصدقاء لفترات كبيرة يشعره بالآمان، لكن الحاجة إلى حبيب أصبحت مُلحة حالياً، والحالة الصحية تحتاج إلى مزيد من التغذية السليمة وممارسة الرياضة بشكل منتظم ستكفل لك الراحة.للأسف سيعانى هذا البرج من بعض التقلبات المزاجية التى ربما تقلب حياته العملية رأساً على عقب، فعلى الرغم من ثبات هذا البرج واستقرار حالته النفسية، إلا أنه سيعانى من بعض الاضطرابات التى ربما تطيح بحياته العملية تماماً.الحب سيكون من أكثر الأشياء التى ستأخذ بيد هذا البرج وستجعله يرى الحياة بنظرة مختلفة ويحسب الأمور من منظور أكثر اختلافاً، لذلك يجب أن يحافظا عليه.يجب أن يلتزموا بكافة التحاليل الطبية وكافة الإجراءات التى يطلبها أبناء هذا البرج حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.بعض التقلبات المزاجية ستؤثر نوعااً ما على مستوى عملهم وسيشعرون أنهم فى تراجع لكن ربما سيعودون إلى مستواهم الطبيعيى فى سرع وقت ممكن.مزيد من النجاحات ستحاصر هذا البرج، وسيسطيعون الوصول لمناصب عالية فى أعمالهم، لكن ربما يكون التسرع من أكثر الأشياء التى من الممكن أن توقف مسيرة نجحاتهم لذلك يجب ان يكونوا أكثر حذراً.الحب سيكون من أفضل الأشياء التى تقف إلى جوارهم فى أشد اوقاتهم الصعبة، لكن سيتعرضون إلى أزمة عاطفية من الممكن ان توتر العلاقة نوعاً ما لكن لم تستمر كثيراً.الحياة الصحية من أكثر الأشياء التى يجب أن يهتموا بها، لأن إهمالها سيعرضهم إلى مشاكل هم فى غنى عنها.مزيد من النجاحات التى سيحققونها على المستوى العملىن وعلى الرغم من مرورهم ببعض المشاكل العاطفية إلا أنها ستحل سريعاً، بالنسبة للحالة الصحية يجب ان يهتموا بها حتى لا يتعرضون إلى مشاكل هم فى غنى عنها.أنت تعرف اهمية الوقت والعمل من اجل تحقيق اهدافك، وانت بالفعل على الطريق الصحيح لا ينقصك سوى بعض الصبر كى لا تضيع كل ما بذلته من العمل الجاد. وضعك المالى مستقر لذا لن تكون خائفا من الناحية المالية وستتحلى بالشجاعة اللازمة للقرارات الجريئة.أنت مشغول جدا بالالتزامات الاجتماعية اليوم ومن المرجح ان تستغرق الزيارات والمناسبات العائللية معظم وقتك، لا تُقدم اليوم على زراعة علاقات جديدة وحاول توطيد علاقتك القديمة وهناك احتمال أن تصبح منعزل اليوم وغير ودود ، و أكثر قلقا من الفترة الماضية، وستفوم باستدعاء صديق قديم أو الحصول على زيارة مفاجئة من شخص قريب لك من ماضيك.تعانى من مزاج معكر يضاعفه بعض الألم فى معدتك والمشكلات فى الجهاز الهضمى بسبب أنك تتناول الطعام بشكل عشوائى وتحتاج بشكل جاد وفورى أن تراقب النظام الغذائى الخاص بك.عقلك نشطا للغاية اليوم، ولديك مجموعة من الأفكار الجادة والالهام فى الفترة القادمة، وستقوم باستمرار بوضع خطط جديدة تساعدك على تخطيط وتنفيذ أشياء بحياتك العملية بسهولة شديدة ، وستواجهك مشكلة كبرى للشعور بالإرهاق بسبب الفيضانات من الأفكار الجديدة التى سوف تملأ عقلك باستمرار وسيكون لك دور واضح فى الهام الشباب .أصحاب رؤوس الاموال ورجال الأعمال سيحققون مكاسب مالية اليوم، ولكن المبالغ ستتاخر قليلا فى التحصل عليها وتلقيها ولكنها من المؤكد ان تصل، وهناك أفكار فى مجالاتك العملية ستنجح فى اقناع صاحب العمل باهميتها وتأثيرها فى نجاحاتك المستقبلية.هناك مؤشر قوى على أن السبب فى المشكلات الأخيرة فى علاقتك العاطفية ورائه طرف ثالث، أنت أو شريكك قد تنجذب لشخص آخر، أو شخص من الماضى يعود ليظهر فى حياتك وهذا اختبار قوى لمدى صلابة العلاقة.رغم انك تتمتع بصحة جيدة الا ان قدرتك على التحمل تنخفض والقدرة على الانجاز والخروج من السرير بالنسبة لك مهمة صعبة ، وسوف تعود لتدريبات اللياقة الرياضية والصحية بعد فترة انقطاع طويلة من التمرين لأسباب مختلفة ، لا تفعل ذلك بشكل كامل، ولكنك لن تدرك بوضوح اليوم آلية العودة الكاملة للياقتك وستاخذ وقت كافى للعودة .تحب الناس الحقيقية والصادقة وهذا يجعلك على استعداد لخسارة أى شخص لو شككت فى صدقه هذا جيد ولكن تذكر ان الحياة ليست أبيض وأسود فقط.