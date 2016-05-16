حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الاثنين 16 مايو 2016

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2016/5/16
>حظك اليوم لبرج الأسد :
>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:
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بعض المشاكل ستواجه ابناء هذا البرج، والمزيد من التحديات ستقف أمامهم، لذلك يجب أن يتخلوا عن صفات هذا البرج المتلخصة فى الغرور والديكتاتورية حتى يتخلون عن هذه المشاكل.
حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:
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الحياة العالطفية ستكون اكثر الأشياء المؤرقة، لذلك لا داعى للدخول فى علاقات عاطفية جديدة لانها ستنقلب إلى العكس، وبدل من أن تكون مصدر للسعادة ستكون مصدر للتعاسة.
حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحى:
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يجب ان يلتزموا بتعليمات الطبيب حتى يتخلصوا من هذه الأزمات الصحية التى ستواجههم نتيجة إلى الضغوط النفسية التى سيتعرضون لها.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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بعض المشاكل ستواجه ابناء هذا البرج، والمزيد من التحديات ستقف أمامهم، لذلك يجب أن يتخلوا عن صفات هذا البرج المتلخصة فى الغرور والديكتاتورية حتى يتخلون عن هذه المشاكل.
حظك اليوم برج الثور الاثنين 16/5/2016
>برج الثور على الصعيد المهني:
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الاستقرار على خطة عملية مناسبة هذه الفترة، ربما يكون بالنسبة لك أفضل من التفكير فى شئون العمل لفترات طويلة أنت من الشخصيات التى لا تجيد العمل دون وجود خطة حقيقية، لأنك من الشخصيات التى تجيد تنفيذ ما تخطط له، فقط تحتاج إلى التركيز هذه الفترة خاصة إنك بصدد اتخاذ قرارات هامة فى حياتك العملية.
على الصعيد العاطفي:
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حالة من حالات الارتباك العاطفى، تعيد التفكير فى العلاقة التى تتواجد بها الآنن خاصة بعد أن تكتشف أن مشاعرك الآن ليست بالحب الحقيقى الذى تبحث عنه، تحاول اقناع نفسك إنك تعيش فى حالة حب، لكن الواقع يقول عكس ذلك، ابحث عن شريك حياتك الحقيقة ولا تستمر فى علاقة محكوم عليها بالفشل.
برج الثور على الصعيد الصحي:
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الاكتفاء بتناول العقاقير الطبية وقت اللزوم فقط لا يضمن لك أى حالة صحية حقيقية، أنت تحتاج إلى راحة حقيقية ومتابعة حالتك الصحية، خاصة أن مشكلاتك الصحية تتزايد يوماً بعد يوم، وابتعد عن التدخين لأنه سيتسبب لك فى كوارث صحية.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يتعامل مع الوضاع المهنية بطريقة أكثر مرونة وإيجابية ويحتاج إلى تركيز كبير فى الفترة القادمة، خاصة ان مشكلات الاجتماعية تشغل جزء كبير من تركيزه، و الفترة القادمة هى فترة القرارات الهامة.
برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016
>برج الجوزاء على الصعيد المهني:
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لمواليد برج الجوزاء اجتهادك فى العمل يجعل مديرك يضيف أليك الكثير من المهام ، اضافة الى تحسن مادى ملحوظ أو مكافآه فى انتظارك .
على الصعيد العاطفي:
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يجمعك لقاء رومانسى مع شريكك قد يضيف الكثير لعلاقتكما و يدعمها بنسبة كبيرة ، عليك أن تأخذ بعض الخطوات الجادة لتكون علاقتكما أكثر استقرارا.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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لمواليد برج الجوزاء عليك أن تجعل العادات الصحية بمثابة روتين يومى فى حياتك حتى تظل حالتك الصحية جيدة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء وجود عدد من الازمات مع اصدقاء مقربين لك فعليك ان تتعامل بحكمة وتقوم بحل هذه المشكلات بسرعة حتى لا تتفاقم.
برج الحمل حظك اليوم الاثنين 16/5/2016
>برج الحمل على الصعيد المهني:
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السيطرة على الأموال الخاصة بك مهمة جدا بالنسبة لك الان وأنت لا تخاف من العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف. أنت منظم جدًا ومنضبط اليوم وعلى استعداد لمعالجة أعقد القضايا المهنية بشكل عملى جدًا، وهذا العمل الجيد سينعكس إيجابًا على أهدافك المالية فى غضون فترة زمنية قصيرة جدًا.
على الصعيد العاطفي:
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هذا هو الوقت المناسب للصداقة، أنت بحاجة لأن تظهر لشريك حياتك أنك لا تأخذ العلاقة كأمر مسلم به وهذا هو الوقت المناسب لأن تصل بعلاقتك مع شريك حياتك إلى مستوى جديد سواء بعشاء رومانسى وحميم أو لفتة مدروسة أو هدية.
برج الحمل على الصعيد الصحي:
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العادات الغذائية الخاصة بك جيدة جدًا وكل ما تبذله من جهد من أجل ضبط وزنك وحماية صحتك يتبخر أمام الوجبات السريعة اللذيذة لكنك لن تستطيع أن تستمر طويلاً فى هذا الطريق تحتاج بسرعة إلى التوقف عن تناول الأطعمة المقلية والسكرية فتناول الأطعمة غير المرغوب فيها يمكن أن يؤدى إلى مشاكل خطيرة فى المعدة واليوم هو الأنسب لنظام غذائى جديد وصحي.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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لديك دفعة قوية من الطاقة تنعكس ايجابا على تعاملاتك مع الأخرين. أنت على وشك إحداث ثورة فى حياتك أو لقاء شخص يحدث هذه الثورة فى حياتك.
برج الدلو حظك اليوم الاثنين 16/5/2016
>برج الدلو على الصعيد المهني:
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بعد معاناة طويلة لتثبت قدراتك على الصعيد المهنى ، تشعر اخيرا بحالة من الرضا بعد ثناء مديريك على اداءك المهنى ، فاليوم تستطيع أن تنجز الكثير من المهام.
على الصعيد العاطفي:
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حاول أن تكون أكثر وضوح فى علاقتك العاطفية فلا داعى للغموض الذى قد يصيب علاقتك بشريك بالكثير من التوتر والقلق، أعمل على جعل العلاقة فى حالة أفضل من ذلك و تخلى عن الأنانية.
برج الدلو على الصعيد الصحي:
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لمواليد برج الدلو إهمالك الشديد فى اتباع عادات غذائية صحية سليمة قد يجعل حالتك الصحية تسوء يوم بعد يوم فلا تستمر فى ذلك و حاول أن تكون اكثر حرصا على صحتك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو بعض الاضطرابات و المشاكل فى نطاق العائلة لكن عليك أن تتفهم الأمر و تحاول حل مشكلاتك بهدوء.
برج العذراء حظك اليوم الاثنين 16/5/2016
>برج العذراء على الصعيد المهني:
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بداية اليوم ستكون رائعة قد تعرض عليك ترقية أو تحصل على مهمة جديدة فى العمل أسهل وتمنحك مكانة أفضل، أو تتلقى فرصة رائعة لعمل جديد، اليوم تجنى ثمار عملك الجاد والشاق طوال الفترة الماضية وحالتك المادية تتحسن بتدفق المزيد من الدخل.
على الصعيد العاطفي:
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أنت الآن قادر على معرفة وتحديد صفات الشريك الذى تريد أن تنفق حياتك معه، وقد تصادف الشخص المثالى الذى يتحرك قلبك تجاهه قريبًا فاسمح لحدسك الخاص بأن يرشدك إليه.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
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حان الوقت للاهتمام بصحتك فتجاهل مشاكلك الصحية لا يجعلها تختفى بل يجعلها تصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت فحاول أن تتدخل فى الوقت المناسب لتجنب الكثير من المضاعفات وانتبه أيضًا لإمكانية التقاط عدوى من شخص قريب منك.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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ستحل أخيرًا سوء تفاهم شديد مع صديقك وهو ما ينعكس إيجابًا على حالتك النفسية. تحصل على المال من مصادر غير متوقعة فحاول ألا تنفقه كله وتنتبه للطريقة التى تنفقه بها.
برج العقرب حظك اليوم الاثنين 16/5/2016
>برج العقرب على الصعيد المهني:
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عليك أن تبتعد تماما عن التفكير فى مشاكل العمل التى تحيطك ، فاجتهالك فى العمل سيخرجك تماما من نطاق التوترات الموجودة .
على الصعيد العاطفي:
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الحياة العاطفية لمواليد برج العقرب تتمتع بالرومانسية و الصراحة والوضوح، فالانفعال والمشكلات البسيطة لن تؤثر على شكل العلاقة التى تجعل الكثيرين يتمنوا أن يعيشوا علاقة مستقرة مثلها.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
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ابتعد عن أى من العوامل التى تسبب لك الإرهاق العصبى ، و أبحث عن وسيلة للترفية تجعل حالتك المزاجية أفضل ربما تكون نزهة أو سهرة مع اصدقاءك أو شريكك هى أفضل حل بالنسبة لك .
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن تكون هناك بعض المشكلات والاضطرابات مع افراد أسرتك فهدوء أعصابك وحكمتك من أهم العوامل التى ستساعدك على تخطى هذه المرحلة.
برج الميزان حظك اليوم الاثنين 16/5/2016
>برج الميزان على الصعيد المهني:
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الترقيات فى طريقها إليك، وتكتسب ثقة الكثير من زملائك فى الفترة الحالية، تحتاج إلى الثقة اكثر فى نفسك وفى قدراتك المهنية، انت من الشخصيات التى تتمتع بالموهبة فى النواحى الخاصة بعملها، انتظر حتى تتأكد من ملائمة كل الظروف لأفكارك وابدأ بالتنفيذ فوراً، ولا تضيع أى وقت فى الفترة القادمة.
برج الميزان على الصعيد العاطفى:
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الحب و الآمان وجهان لعملة واحدة عند مولود الميزان، لكن التردد الذى يعيقك عن الدخول فى علاقات حقيقية هو أكثر الأشياء التى تؤثر عليك بشكل سلبى، تحتاج إلى وجود حبيب فى حياتك حتى تتوافر لك عناصر الآمان و الاستقرار، ابحث عن راحتك حتى تشعر بالاستقرار.
برج الميزان على الصعيد الصحى:
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حالتك الصحية جيدة، والشعور بالإرهاق يرجع إلى عدم الحصول على ساعات كافية من النوم، تناول الأكلات التى تحتوى على الفيتامينات وفيتامين سى مثل الخضروات والفاكهة، ومارس الرياضة بشكل منتظم حتى تشعر بليقاتك البدنية تعود لك من جديد
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة من حالات الفتور العاطفى، خاصة إنه يحاول أن يجد شريك الحياة الذى يناسب طبيعته، التواجد مع الأصدقاء لفترات كبيرة يشعره بالآمان، لكن الحاجة إلى حبيب أصبحت مُلحة حالياً، والحالة الصحية تحتاج إلى مزيد من التغذية السليمة وممارسة الرياضة بشكل منتظم ستكفل لك الراحة.
حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2016/5/16
>حظك اليوم لبرج الجدى :
>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:
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للأسف سيعانى هذا البرج من بعض التقلبات المزاجية التى ربما تقلب حياته العملية رأساً على عقب، فعلى الرغم من ثبات هذا البرج واستقرار حالته النفسية، إلا أنه سيعانى من بعض الاضطرابات التى ربما تطيح بحياته العملية تماماً.
حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:
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الحب سيكون من أكثر الأشياء التى ستأخذ بيد هذا البرج وستجعله يرى الحياة بنظرة مختلفة ويحسب الأمور من منظور أكثر اختلافاً، لذلك يجب أن يحافظا عليه.
حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:
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يجب أن يلتزموا بكافة التحاليل الطبية وكافة الإجراءات التى يطلبها أبناء هذا البرج حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
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بعض التقلبات المزاجية ستؤثر نوعااً ما على مستوى عملهم وسيشعرون أنهم فى تراجع لكن ربما سيعودون إلى مستواهم الطبيعيى فى سرع وقت ممكن.
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2016/5/16
>حظك اليوم لبرج الحوت :
>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:
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مزيد من النجاحات ستحاصر هذا البرج، وسيسطيعون الوصول لمناصب عالية فى أعمالهم، لكن ربما يكون التسرع من أكثر الأشياء التى من الممكن أن توقف مسيرة نجحاتهم لذلك يجب ان يكونوا أكثر حذراً.
حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:
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الحب سيكون من أفضل الأشياء التى تقف إلى جوارهم فى أشد اوقاتهم الصعبة، لكن سيتعرضون إلى أزمة عاطفية من الممكن ان توتر العلاقة نوعاً ما لكن لم تستمر كثيراً.
حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحى:
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الحياة الصحية من أكثر الأشياء التى يجب أن يهتموا بها، لأن إهمالها سيعرضهم إلى مشاكل هم فى غنى عنها.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :
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مزيد من النجاحات التى سيحققونها على المستوى العملىن وعلى الرغم من مرورهم ببعض المشاكل العاطفية إلا أنها ستحل سريعاً، بالنسبة للحالة الصحية يجب ان يهتموا بها حتى لا يتعرضون إلى مشاكل هم فى غنى عنها.
برج السرطان حظك اليوم الاثنين 16/5/2016
>برج السرطان على الصعيد المهني:
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أنت تعرف اهمية الوقت والعمل من اجل تحقيق اهدافك، وانت بالفعل على الطريق الصحيح لا ينقصك سوى بعض الصبر كى لا تضيع كل ما بذلته من العمل الجاد. وضعك المالى مستقر لذا لن تكون خائفا من الناحية المالية وستتحلى بالشجاعة اللازمة للقرارات الجريئة.
على الصعيد العاطفي:
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أنت مشغول جدا بالالتزامات الاجتماعية اليوم ومن المرجح ان تستغرق الزيارات والمناسبات العائللية معظم وقتك، لا تُقدم اليوم على زراعة علاقات جديدة وحاول توطيد علاقتك القديمة وهناك احتمال أن تصبح منعزل اليوم وغير ودود ، و أكثر قلقا من الفترة الماضية، وستفوم باستدعاء صديق قديم أو الحصول على زيارة مفاجئة من شخص قريب لك من ماضيك.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
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تعانى من مزاج معكر يضاعفه بعض الألم فى معدتك والمشكلات فى الجهاز الهضمى بسبب أنك تتناول الطعام بشكل عشوائى وتحتاج بشكل جاد وفورى أن تراقب النظام الغذائى الخاص بك.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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عقلك نشطا للغاية اليوم، ولديك مجموعة من الأفكار الجادة والالهام فى الفترة القادمة، وستقوم باستمرار بوضع خطط جديدة تساعدك على تخطيط وتنفيذ أشياء بحياتك العملية بسهولة شديدة ، وستواجهك مشكلة كبرى للشعور بالإرهاق بسبب الفيضانات من الأفكار الجديدة التى سوف تملأ عقلك باستمرار وسيكون لك دور واضح فى الهام الشباب .
برج القوس حظك اليوم الاثنين 16/5/2016
>برج القوس على الصعيد المهني:
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أصحاب رؤوس الاموال ورجال الأعمال سيحققون مكاسب مالية اليوم، ولكن المبالغ ستتاخر قليلا فى التحصل عليها وتلقيها ولكنها من المؤكد ان تصل، وهناك أفكار فى مجالاتك العملية ستنجح فى اقناع صاحب العمل باهميتها وتأثيرها فى نجاحاتك المستقبلية.
على الصعيد العاطفي:
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هناك مؤشر قوى على أن السبب فى المشكلات الأخيرة فى علاقتك العاطفية ورائه طرف ثالث، أنت أو شريكك قد تنجذب لشخص آخر، أو شخص من الماضى يعود ليظهر فى حياتك وهذا اختبار قوى لمدى صلابة العلاقة.
برج القوس على الصعيد الصحي:
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رغم انك تتمتع بصحة جيدة الا ان قدرتك على التحمل تنخفض والقدرة على الانجاز والخروج من السرير بالنسبة لك مهمة صعبة ، وسوف تعود لتدريبات اللياقة الرياضية والصحية بعد فترة انقطاع طويلة من التمرين لأسباب مختلفة ، لا تفعل ذلك بشكل كامل، ولكنك لن تدرك بوضوح اليوم آلية العودة الكاملة للياقتك وستاخذ وقت كافى للعودة .
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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تحب الناس الحقيقية والصادقة وهذا يجعلك على استعداد لخسارة أى شخص لو شككت فى صدقه هذا جيد ولكن تذكر ان الحياة ليست أبيض وأسود فقط.