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أغرب العمليات.. جراحة نادرة لاستخراج "موبايل" من أمعاء سجين بريطانى

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أغرب العمليات.. جراحة نادرة لاستخراج "موبايل" من أمعاء سجين بريطانى أغرب العمليات.. جراحة نادرة لاستخراج "موبايل" من أمعاء سجين بريطانى
بعد معاناته من قىء مستمر، نقل أحد السجناء إلى المستشفى وهو يعانى معاناة غير اعتيادية بعد أن بلع هاتفه المحمول، وقد أظهرت الأشعة السينية أن "الموبايل" كان يتهادى فى بطنه.

ووصف الأطباء حالة الرجل بأنها لا تصدق بعدما تم نقل السجين البالغ من العمر 29 عاما إلى مستشفى فى دبلن عاصمة أيرلندا -وفقا لصحيفة الديلى ميل البريطانية - بعد التقيؤ لمدة أربع ساعات.

وقال الأطباء: "من المعروف أن السجناء لديهم مشاكل نفسية واجتماعية، الرجل كان قد ابتلع هاتفه المحمول قبل ست ساعات". وقال السجين عن الحادث: "لم ابتلع شيئا".

وفى البداية أظهرت الأشعة السينية أن الجهاز يتهادى فى جزء من البطن فوق المعدة. وبعد ثمانى ساعات أظهر مسح بالأشعة أن الهاتف انتقل إلى معدته".

ونتيجة لذلك، قرر الأطباء إدخال المنظار مع ضوء وكاميرا فى النهاية، حتى يتمكنوا من تحديد موقع الهاتف وسحبه من معدة المريض عن طريق المرىء.

ولكن عندما فشل هذا اضطروا إلى إجراء عملية فتح البطن - حيث فتحوا شقا كبيرا فى البطن - وتم استخراج الجهاز بنجاح، وعندما تم قياس الجهاز ذلك، تبين أن أبعاده 6.8 × 2.3 × 1.1 سم.

بالصور.. نجاح جراحة نادرة لفصل طفلتين ملتصقتين بمنطقة الحوض استمرت 15 ساعة
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