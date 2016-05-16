بالأرقام: "وحش المال" يغزو هوليوود .. و"كابتن أمريكا" صامد على قمة الإيرادات

بعد ليلة واحدة من عرضه المثير ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، تلقى فيلم "وحش المال" MONEY MONSTER بداية فاقت أغلب التوقعات، وحصد خمسة ملايين دولار في أول يومين عرض فقط، ولكن اختباره الحقيقي سيكون هذا الأسبوع، في مواجهة الصامد دوماً "كابتن أمريكا" CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR الذي واصل جني الأرباح بمعدل 19 مليون دولار ليصل اجمالي إيراداته حتى اللحظة 242 مليون دولار.

الخاسر الأبرز هذا الأسبوع في صدارة ترتيب البوك أوفيس فيلم THE JUNGLE BOOK بعدما تراجعت إيراداته الاسبوعية لتصل 4 ملايين دولار، محققاً بالإجمالي 298 مليون دولار، استقر بها في المركز الثالث، بينما اكتفى فيلم THE DARKNESS باثنين مليون دولار فقط بالمركز الرابع رغم أنه أسبوعه الأول في دور العرض، ولم يصل فيلم يوم الأم MOTHER'S DAY للمليون دولار واستقر في المركز الخامس بإجمالي إيرادات 29 مليون دولار ويبدو أنه سيغادر دور العرض قريباً.

الصراع الأسابيع القادمة سينحصر بين جورج كلوني بفيلم "وحش المال"، وبين "كابتن أمريكا" .. فهل يحتفظ الأخير بالصدارة أم ينهار أمام حافية القدمين جوليا روبرتس؟