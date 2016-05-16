بالفيديو: الهام شاهين لن تتزوج هذا القاتل

ردت الفنانة المصرية الهام شاهين على مذكرة الأمر بالقبض عليها الصادرة ممن يدعي بقاضي تحقيقات الجيش الحر السوري، وقالت أنها لا تخاف من هذه التهديدات، وموقفها أيام حكم الاخوان واضح وصريح، وأنها ستدافع عن رأيها بجرأة، ولا تهتم بمثل هذه الرسائل المجهلة، وطالبت الاعلام المصري بعدم الترويج لمثل هذه الأفكار واتهمت الاعلامي وائل الابراشي بمنح هذه الأفكار المتطرفة المصداقية على ارض الواقع!!

الهام أكدت في مداخلة تليفونية مع برنامج العاشرة مساء بفضائية دريم، ان هذه المذكرة مجرد بحث عن الشهرة، وتهديد تافه لا يجب الالتفات إليه، ولكنه يصبح خطرا عندما تروج له برامج التوك شو، كما طالبت جمهورها بعدم تصديق كل ما ينسب إليها من تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجددت التأكيد بأنها لا تعترف بهذه المواقع ولا تملك صفحة على الفيس بوك، ولم تغرد أبدا على تويتر.

وردا على سؤال حول أسباب عدم تكذيبها لهذه التصريحات المنسوبة لها، قالت أنها لا تملك الوقت ولا الجهد لملاحقة كل هذه الشائعات التافهة، وتكتفى من فترة لأخرى بتذكير جمهورها بأنها مسئولة فقط عن تصريحاتها بالصوت والصورة.

وحول تصريحها بخصوص الزواج ممن يقتل أمير داعش، قالت أنها لا يمكن أن تطلق مثل هذا التصريح الا إذا كانت "مريضة نفسيا"، وتابعت: هو الهام شاهين حتتجوز أي حمار، وما صلتي بقتله أو بقائه على قيد الحياة.

التصريحات الكاملة بصوت الهام شاهين



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