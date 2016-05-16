نجوم العالم يحتفلون بعيد الملكة اليزابيث وصور نادرة من طفولتها

تستعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية Elizabeth للإحتفال بعيد ميلادها التسعين، اليوم الأحد، بمشاركة بعض النجوم البارزين في المجال الفني، وقرابة 1000 جواد.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال مغنيتا البوب كيلي مينوغ Kylie Minogue وجيس غلين Jace Gleen ومغنيا الأوبرا كاثرين جينيكنز Katherine Jenkins وأندريا بوتشيلي Andrea Bocelli ومغنية موسيقى السول بيفرلي نايت Beverley Knight، في الحفل الفخم الذي يقام في مقر إقامتها بقلعة وندسور بالقرب من العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت قناة "آي.تي.في" إن ممثلين من بينهم هيلين ميرين Helen Mirren وجون بويجا John Boyega ودميان لويس Damian Lewis وجنيفر سوندرز Jennifer Saunders سيشاركون في الاحتفال.

والحفل الذي يقام هو جزء من احتفال يستمر 4 أيام في وندسور يشتمل أيضاً على عروض للخيول يشارك فيها 900 جواد يمتطيها فرسان من أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، نشرت صحيفة الـ Telegraph صوراً نادرة للملكة مع بعض أفراد عائلتها.