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الأوكرانية جمالا تفوز بمسابقة "Eurovision" لأفضل أغنية أوروبية

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الإثنين 16-05-2016 01:06

فازت المغنية الأوكرانية جمالا، التي تنتمي للقومية التترية المسلمة، بمسابقة "Eurovision" لأفضل أغنية أوروبية، عن أغنيتها التي تحمل عنوان "1944" والتي أثارت ردة فعل روسيا، بسبب طابعها السياسي التي تروي قصة مأساة 230 ألفاً من مسلمي القرم التتريين الذين شردوا من منازلهم في شبه الجزيرة باتجاه آسيا الوسطى.

وتم الإعلان عن الفائزين بوقت مبكر من صباح الأحد، للجائزة الكبرى للنسخة الـ61 من مسابقة الأغنية الأوروبية حيث حلت كل من أستراليا وروسيا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

جمالا، التي تبلغ من العمر 32 عاماً، هي مغنية أوبرا وجاز، واسمها الأصلي هو سوزان جمالدينوفا، تعيش في كييف، منذ احتلال الروس للقرم عام 2014.

وكانت روسيا ضغطت كثيراً باتجاه أن لا تشارك المغنية التترية في مسابقة "Eurovision" لهذا العام، والتي تنافس فيها 43 فناناً يمثلون 43 بلداً.

وحلت أستراليا في المركز الثاني وروسيا في المركز الثالث. وعلى الرغم من كونها بعيدة عن أوروبا فقد حضرت أستراليا المنافسة للمرة الثانية بناء على دعوة من المنظمين.

 

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