بالصور.. هذه العارضة هي حبيبة ليوناردو دي كابريو الجديدة

كشفت مصادر عالمية ان الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو Leonardo Dicaprio البالغ من العمر 41 عاماً، يواعد عارضة الأزياء البولندية إيلا كوليك، منذ عدة أسابيع.

وقد أثيرت الشكوك حول هذا الأمر بعد ان شوهدا معاً في نيويورك يوم الخميس الماضي، وحاول دي كابريو وإيلا إخفاء مواعدتهما خلال الفترة الماضية، إلا أن العديد من الأشخاص رؤوهما يرقصان معاً في عدد من الحفلات.

وسبق أن ترددت شائعات حول علاقة دي كابريو بعارضة الأزياء بعد حصوله على الأوسكار مطلع العام الجاري، حيث ظهر معها بشوارع نيويورك رسمياً أمام الجميع وهما يتجولان بالدراجات الهوائية.

وكان النجم العالمي قد انفصل عن الممثلة وعارضة الأزياء كيلي رورباش بعد أقل من عام واحد من تواعدهما، بقرار مشترك.

ويشتهر دي كابريو بمواعدة عارضات الأزياء، حيث واعد قبل رورباش عارضات أزياء أخريات، مثل جيزيل بوندشين، وإرين هيثيرتون وناعومي كامبل.

هل تمنع إندونيسيا ليوناردو دي كابريو من دخول أراضيها؟