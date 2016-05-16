أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور.. هذه العارضة هي حبيبة ليوناردو دي كابريو الجديدة

Google+ Print

الإثنين 16-05-2016 01:27

كشفت مصادر عالمية ان الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو Leonardo Dicaprio البالغ من العمر 41 عاماً، يواعد عارضة الأزياء البولندية إيلا كوليك، منذ عدة أسابيع.

وقد أثيرت الشكوك حول هذا الأمر بعد ان شوهدا معاً في نيويورك يوم الخميس الماضي، وحاول دي كابريو وإيلا إخفاء مواعدتهما خلال الفترة الماضية، إلا أن العديد من الأشخاص رؤوهما يرقصان معاً في عدد من الحفلات.

وسبق أن ترددت شائعات حول علاقة دي كابريو بعارضة الأزياء بعد حصوله على الأوسكار مطلع العام الجاري، حيث ظهر معها بشوارع نيويورك رسمياً أمام الجميع وهما يتجولان بالدراجات الهوائية.

وكان النجم العالمي قد انفصل عن الممثلة وعارضة الأزياء كيلي رورباش بعد أقل من عام واحد من تواعدهما، بقرار مشترك.

ويشتهر دي كابريو بمواعدة عارضات الأزياء، حيث واعد قبل رورباش عارضات أزياء أخريات، مثل جيزيل بوندشين، وإرين هيثيرتون وناعومي كامبل.

 

هل تمنع إندونيسيا ليوناردو دي كابريو من دخول أراضيها؟

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي