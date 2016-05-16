أكمنة بمداخل ومخارج البدرشين لمحاصرة منفذى الهجوم على "كمين المرازيق"

نشرت مديرية أمن الجيزة، عدة أكمنة بمداخل ومخارج منطقة البدرشين لمحاصرة المسلحين الذين نفذوا هجوما مسلحا استهدف كمين المرازيق.

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة، إلى محل الواقعة لمعاينة موقع الهجوم وسؤال أفراد القوة الأمنية المتمركزة فى الكمين عن الحادث بعد تبادلهم إطلاق الرصاص مع الجناة الذين استغلوا المنطقة الزراعية المحيطة بالكمين ونفذوا الهجوم، وأكد مصدر أمنى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين رجال الشرطة.

هجوم مسلح على كمين أمنى فى البدرشين بالجيزة

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