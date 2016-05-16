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حوار في الجول - مرتضى يتحدث عن: استبعاد حمودي والصفقات الجديدة واحتفال أسطوري قادم

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حوار في الجول - مرتضى يتحدث عن: استبعاد حمودي والصفقات الجديدة واحتفال أسطوري قادم حوار في الجول - مرتضى يتحدث عن: استبعاد حمودي والصفقات الجديدة واحتفال أسطوري قادم

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع FilGoal.com عن قرار استبعاد أحمد حمودي من قائمة الفريق أمام الاتحاد، إلى جانب الصفقات الجديدة.

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد يوم الاثنين في لقاء مؤجل من الجولة الـ24 من الدوري المصري.

محمد حلمي المدير الفني للزمالك قرر استبعاد أحمد حمودي من قائمة الفريق. (طالع القائمة بالكامل)

وأجرى FilGoal.com حديثا مع مرتضى منصور تحدث من خلاله عن الفريق وحمودي وإنجاز كرة اليد.

وكل ما يلي على لسان رئيس الزمالك.

استبعاد حمودي

"محمد حلمي قام بإدخال عناصر جديدة في القائمة".

"هو يعطي الفرصة للآخرين. باستبعاد مجموعة وضم مجموعة أخرى".

"يقوم بعملية تدوير ومن حقه كل ذلك".

"اتركوا الجهاز يفعل ما يُريد وكل التوفيق له".

صفقات الزمالك

"الزمالك ضم صلاح ريكو من اتحاد الشرطة وعمرو طارق من ريال بيتيس".

"الأمور لن تتوقف هنا ومازلنا سنضم عناصر أخرى".

"سوف نضم ظهير أيسر ولاعب وسط"

"إلى جانب عودة الخماسي المعار للخارج من جديد إلى الزمالك".

- وكان مرتضى منصور قد أكد في وقت سابق عودة كل من يوسف أوباما وإبراهيم صلاح وياسر إبراهيم وخالد قمر ومحمد جمال".

كرة اليد

"الجميع لا يتذكر اسمي مع أي إنجاز للزمالك".

"الكل يهاجمني مع أي إخفاق وينساني مع أي إنجاز".

"قررت إقامة احتفالا أسطوريا داخل نادي الزمالك يوم الخميس من أجل أبطال كرة اليد".

"كما سيتم صرف مكافأت لكل عناصر الفريق أصحاب الإنجاز الرائع".

وتوج الزمالك لكرة اليد ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية يوم السبت على حساب الترجي التونسي. (طالع التفاصيل)

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