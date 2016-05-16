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تحليل في الجول – أيمن عبد العزيز: محمد إبراهيم مركز قوة الزمالك.. وتغيير المدربين وراء سوء الأداء

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تحليل في الجول – أيمن عبد العزيز: محمد إبراهيم مركز قوة الزمالك.. وتغيير المدربين وراء سوء الأداء تحليل في الجول – أيمن عبد العزيز: محمد إبراهيم مركز قوة الزمالك.. وتغيير المدربين وراء سوء الأداء

يرى أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق أن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق هو نقطة قوة الأبيض في مواجهته ضد الاتحاد بالدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد باللقاء المؤجل من الجولة 24 في السابعة مساء الأثنين.

ويحاور FilGoal.com أيمن عبد العزيز حول مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري..

والتالي نص الحوار:

- من هو اللاعب الذي يمثل نقطة القوة في الزمالك أمام الاتحاد؟

محمد إبراهيم الآن هو نقطة قوة الزمالك وبنسبة كبيرة سيكون له يد في انتصارات الفريق المقبلة إذا استمر على المستوى نفسه.

- وما هي ثغرة الزمالك؟

لا يوجد لاعب نقطة ضعف، لكن بشكل عام الأداء من الممكن أن يمثل نقطة ضعف ومن وجهة نظري كثرة تغيير المدربين على مدار الموسم وراء سوء الأداء.

كما أن وجود أكثر من خمسة مدربين بالجهاز الفني ومن المؤكد أن كل منهم له وجهة نظر في التشكيل هذه مشكلة ليست هينة.

- ومن أفضل وأسوأ لاعبي الزمالك حاليا؟

طارق حامد هو أكثر لاعب له دورا محوريا في الزمالك الآن، ولا يوجد لاعب أسوأ.. لكن بشكل عام تغير مستواهم كثيرا عن الموسم الماضي.

- وماذا عن تشكيل الزمالك المناسب أمام الاتحاد؟

أتمنى تثبيت التشكيل الذي خاض به المباراة الأخيرة، فهو الأفضل من وجهة نظري.

- ومن تتوقع أن يسجل أو يصنع في المباراة؟

إيمانويل مايوكا سيسجل ومحمد إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" سيصنعوا أهدافا.

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