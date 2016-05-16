أحمد حسن: صندوق الإسكان الاجتماعى مستمر فى بناء الوحدات لمحدودى الدخل مدى الحياة

أكد أحمد حسن، نائب رئيس قسم الاخبار باليوم السابع، أن وزارة الإسكان أعلنت أنه سيتم تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية فى عام واحد فقط بدلا من عامين، لافتا إلى أنه تم رفع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى لـ60 مليار جنيه بدلا من 31 مليار جنيه.

وأضاف أحمد حسن، خلال مداخلة هاتفية لقناة أون تى فى، أنه تم البدء فى تنفيذ الـ 656 ألف وحدة سكنية التى كلف بها الرئيس السيسى وزارة الإسكان، ووصلت نسبة التنفيذ فى بعض المواقع لـ20%، لافتا إلى أن الوحدات التى كلف بها الرئيس جارى تنفيذها فى كافة المدن الجديدة والمحافظات.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم البدء دفع مقدمات الحجز لـ500 ألف شقة اعتبارا من سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق محور جديد فى مشروع الإسكان الاجتماعى وهو محور الايجار للمواطنين أصحاب الدخول المنخفضة والذين يتخطى عمرهم الـ50 عام، بالإضافة للأرامل والمطلقات الذين يقل دخلهم عن الـ1000 جنيه.

وأشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيستمر فى بناء اولحدات السكنية لكافة المواطنين محدودى الدخل لمدى الحياة دون الارتباط بوزير معين أو شخص بعينه، مشيرا إلى أنه تم اعادة ترتيب الاولويات بحيث يتم تلاشى أعمال التزوير التى قام بها بعض المواطنين فى شهادات الدخل وخلافة، ومن أهم الاولويات هى أن تكون الاولوية للأسرة الأكثثر عددا والأقل دخلا، ثم الأصغر سنا.

- بالصور..فى أول حوار لها بعد توليها مدير صندوق الإسكان الاجتماعى..مى عبدالحميد: نستهدف تنفيذ 656 ألف شقة خلال عام.. وبدء دفع مقدمات حجز الـ500 ألف شقة سبتمبر المقبل.. وتؤكد: نحتاج لـ12 مليار جنيه دعمًا

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