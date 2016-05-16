حمية العصير الاخضر لخسارة الوزن بسرعه

لكل من يرغب في خسارة الدهون الزائدة بدون حرمان او تعب في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على رجيم العصير الاخضر الغني بالمواد المفيدة والمهمة لصحه الانسان ويساعد في خسارة الوزن الزائد

العصير الأخضر هو عصير غني بمادة الكلوروفيل أو ما يسمى “بدم النبات” المادة التي تكسب النبات لونه الأخضر المميز.

> يتكون هذا العصير من مزيج ما بين الخضروات والفواكه، وله فوائد غذائية عديدة على الجسم، البشرة، الشعر وذلك نظراً لاحتوائه على قيم غذائية غنية خاصة الفتامينات والأملاح المعدنية التي تستجيب لمتطلبات الجسم اليومية.

ما هو رجيم العصير الأخضر؟

العصير الأخضر هو نظام غذائي نباتي مفيد، غني بفيتامينات أ، ك، ج والأملاح المعدنية التي تعطي طاقة وقيمة غذائية كافية للجسم، يعمل العصير الأخضر على التخلص من دهون وسموم الجسم. ويساعد على التقليل من الشهية وإعطاء إحساس بالشبع لمدة طويلة دون مضاعفات ثانوية. كما أنه قليل السعرات الحرارية، وله نتائج مذهلة في إنقاص الوزن بسهولة، قد تفقدين ما يقار.4 إلى 5 كيلوغرام في الأسبوع الواحد.

ماهي فوائد العصير الأخضر؟

يقلل من الشهية ويعطي إحساس بالشبع ويخفض نسبة تراكم الدهون في الجسم.

مفيد للجهاز الهضمي ويسهل من امتصاص المواد الغذائية.

مرطب للبشرة بفضل فيتامينات أ، ه، ج المتواجدة في أغلب الخضروات والفواكه الذي يحتوي عليها.

توفرالعصير الأخضر على الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، الفسفور، يساعد على العلاج من: التهاب المفاصل، لأنيميا ، نقص كريات الدم الحمراء، تنظيف الكليتين وغيرها من الأمراض…

الوقاية من الشيخوخة.

ازالة رائحة الفم الكريهة وأيضاً رائحة الجسم والبول.

تواجد الكلوروفيل يساعد على خفض نسبة الإصابة بسرطان القولون.

مفيد للشعر والأسنان لغناه بفيتامين ج والحديد.

طريقة تحضير عصير رجيم الأخضر لخسارة الوزن؟

تتعدد طرق تحضير مشروب العصير الأخضر وفيما يلي نقدم لك سيدتي 3 طرق مختلفة :

المشروب الأول:

المكونات

السبانخ

نصف حبة خيار

الزنجبيل

نصف ليمونة

الخس

نصف تفاحة

أوراق الملفوف

أوراق البقدونس

الطريقة

نقوم بإضافة كل مكونات العصير في خلاط كهربائي مع كوبين من الماء، ونقوم بالخلط إلى أن يصبح الخليط عصيراً أخضر ممزوج جيداً.

> نأخذ نصف كوب ماء دافئ جانباً ونضيف له عصير الليمون ونشربه، ثم بعد نصف ساعة نقوم بشرب كوب من العصير الأخضر.

> يشرب هذا العصير قبل كل وجبة يومياً وستلاحظين الفرق في وزنك.

المشروب الثاني :

المكونات

عصير الليمون

برتقالتين

حبتين من الاجاص

تفاحتين ويستحسن أن يكون من النوع الأخضر

3 حبات كيوي

موزة

زهرة البروكلي

نصف كوب سبانخ

4 أكواب من الماء

الطريقة

خلط جميع المكونات في خلاط كهربائي حتى يصبح العصير أخضرممزوج جيداً، ويتم شرب كوب من هذا العصير قبل

> وجبة الفطور، الغذاء وكوبين أثناء العشاء مع تفادي أكل أنواع أخرى من الفواكه التي تحتوي على سكريات عالية.

المشروب الثالث :

– المكونات

تفاحة

أوراق النعناع

عصير الليمون

كأس ماء

مكعبات الثلج

– الطريقة

نقوم بإضافة كل مكونات العصير في الخلاط الكهربائي نخلط جيداً حتى نحصل على عصير ممزوج جيداً. يتم شرب هذا العصير قبل كل وجبة 3 مرات على الأقل، يساعد هذا المشروب على حرق ما يقارب 600 سعرات حرارية يومياً.

بعض الإجراءات التي يجب اتباعها أثناء رجيم العصير الأخضر :

صنع الكمية اليومية من العصير الأخضر المراد شربها فقط.

وجبة العشاء يجب ألا تتعدى سلطات أو زبادى بدون سكر مع كوب من العصير الأخضر.

تفادي استهلاك الموز والأفوكادو بكثرة لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

ممارسة الرياضة بشكل يومي.

شرب الماء بشكل كاف على الأقل 8 أكواب في اليوم.

استبدال اللحوم الحمراء باللحوم البيضاء أو السمك المشوي.

تفادي الأكل والنوم مباشرة.

خسارة الوزن بسرعة

تجنب المعتقدات الخاطئة

نظراً لأنّ حلول خسارة الوزن بسرعة يمكن أن تؤدّي إلى مشاكل في الجسم، فإنّ تجنب المعتقدات والنصائح الخاطئة هو أول الطريق لخسارة الوزن بسرعة ودون التعرّض لأزمات صحية يمكن أن تُسبّب انتكاسات في تقدم العملية، وأول تلك المعتقدات أنّ شرب المادء الدافئ يومياً على الريق يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية، والحقيقة أنّ الجسم يبذل المزيد من الطاقة في عملية تسخين الماء البارد كي يصل إلى درجة الحرارة الطبيعية للجسم من الداخل، وهو ما يعني حرق المزيد من السعرات، كذلك الإكثار من تناول خل التفاح الذي يمكن أن يؤدّي إلى مشاكل في المعدة، أو اتّباع نظام غذائي صارم دون النظر إلى الحالة الصحية، وهو أمر مرفوض تماماً بسبب المضاعفات التي يمكن أن يسببها.

أساسيات خسارة الوزن بسرعة

الماء هو أول الطريق لخسارة الوزن الزائد بسرعة كبيرة؛ حيث إنّ فوائد الماء تشتمل على التخلص من السموم والأملاح الزائد في الجسم وتنشيط الدورة الدموية، الأمر الذي يعني حرق المزيد من السعرات الحرارية يومياً، بالإضافة إلى دوره في زيادة الشعور بالشبع وتنظيم عملية الإخراج التي تخلص الجسم من جزء كبير من الدهون المختزنة داخله. بالنسبة لتناول الطعام، فإنّ أبرز طرق خسارة الوزن بسرعة هي عن طريق التوقف تماماً عن عادات تناول الطعام غير الصحي، والامتناع عن إضافة السكر والملح والدهون بأنواعها، والابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء تماماً مع الاكتفاء بتناول الأسماك واللحوم البيضاء الخالية من الدهون، كذلك التوقّف عن تناول المشروبات الغازية، وفي المقابل الإكثار من تناول الألياف التي تزيد من الشعور بالشبع لأوقات طويلة، وهي الخضروات والفواكه بأنواعها، وتعويد الجسم على الصيام عن الطعام لفتراتٍ طويلة مع شرب السوائل الدافئة الخالية من السكر.

الطرق الصحية لإنقاص الوزن دون رجيم :

1- تناول الحليب قليل الدسم بدلًا من الحليب كامل الدسم ، تناول مشتقات الحليب قليل الدسم مع نزع وجه الزبادي لإحتوءاه على كميات عالية من الدسم العالي .

2- تناول الفاكهة بدلًا من شربها كعصير لأن هذا من شأنه أن يوفر 54 سعر حراري فيما فوق .

3- شرب القهوة و الشاي بدون سكر يمكن إستخدام سكر الدايت في التحلية أو عسل النحل .

4- استبدل المسطردة بدلًا من المايونيز هذا يوفر 100 سعر حراري لكِ .

5- الجنبه تعطي 100 سعر حراري يمكن التقليل منها أو إلغاءها من حميتك .

6- استبدال المؤكولات السريعة التحضير بالمنتجات التي تصنع بالمنزل مثلًا عمل الهامبورجر و الكفتة إلى أخره بالمنزل يوفر 500 سعر حراري لأنها تحتوي على مواد حافظة بالإضافة إلى كميات كبيرة من الصوديوم .

7- استبدال البطاطس المشوية بدلًا من البطاطس المقلية هذا من شأنه أن يوفر 300 سعر حراري لكِ.

8- يمكنك تناول التفاح بدلًا من البطاطس لأنها تحتوي على الألياف و عدد أقل من السعرات الحرارية .

9- تناول العصائر الطبيعية و الشاي المثلج بدلًا من شرب المشروبات الغازية لأنها سعرات حرارية فارغة ليس لها أي قيمة هذا سوف يوفر لك من 150 إلى 200 سعر حراري .

10- التخفيف من المكسرات و الفاكهة المجففة و الشكولاته و تناول وجبات خفيفة من الفاكهة الطازجة .

11- إستخدام المرقة بدلًا من الذبة في قلي الدجاج و اللحوم يمكن إستبدال السمن و الزبد بزيوت النباتية كزيت الزيتون و زيت عباد الشمس .

12- تناول الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف الغذائية كما أنها تساعد على حرق الدهون بدلًا من الأرز الأبيض و الخبز الأبيض ، كما أن الحبوب تساعد في التخفيف من أمراض القولون .

13- ممارسة الرياضات الهوائية كالمشي و الجري و ركوب الدراجات و السباحة من شأنه أن يحرق كميات أعلى من الدهون و يساعد في تحسين عضلات الجسم .

15- استبدال السلطات الدهونية كسلطة الدجاج و الروبيان و اللحم بالسلطة الخضراء .

16- تناول طعام العشاء قبل النوم ب ساعتين على الأقل .

17- استبدال المعكرونة الغيرة الأشكال بالمعكرونة العادية هذا يوفر لك ما يقرب من 500 سعر حراري .

18- الحرص على ممارسة الرياضة عشر دقائق كل صباح مع الحرص على تناول وجبة الإفطار في ميعادها و النوم مبكرًا و الإستيقاظ باكرًا .