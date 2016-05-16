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«العدل» تعلن قبول استقالة «السحيمي» وتؤكد: الاستقالة منعت أزمة أكثر دراما

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«العدل» تعلن قبول استقالة «السحيمي» وتؤكد: الاستقالة منعت أزمة أكثر دراما «العدل» تعلن قبول استقالة «السحيمي» وتؤكد: الاستقالة منعت أزمة أكثر دراما

المستشار خالد النشار

أعلن المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل للإعلام، قبول المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، الاستقالة المقدمة من المستشار محمد السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية.
> وقال «النشار» في مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، إن «السحيمي» كرر أخطاء فنية خلال فترة وجيزة، فإذا لم يكن تقدم باستقالته كان الأمر سينتهي بشكل أكثر دراما.
> كان المستشار محمد السيحيم، تقدم باستقالته من السلك القضائي في 30 يناير الماضي، بسبب ما وصفه وقته بـ«ممارسات» المستشار أحمد الزند، وزير العدل وقتها ضده، والتنكيل به.

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