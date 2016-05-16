فيديو وصور.. جماهير فريق تركي تشعل النيران في الاستاد احتجاجًا على هبوطه

أثار هبوط نادي إسكشهير سبور التركي، للدرجة الثانية غضب جماهيره، مما دفعهم للشغب وإضرام النيران في الاستاد بأكمله في المدرجات و أرضية ملعب استاد الفريق.

وحاولت قوات المطافئ إخماد النيران في محاولات فاشلة، وسرعان ما انتشرت النيران في أرجاء الملعب.

وتجمد رصيد “إسكيشهير سبور” عند 30 نقطة ليتقاسم الترتيب السادس عشر مع “سيفاس سبور” ورغم أنه حسابيا لم يهبط بعد إلى دوري الدرجة الأولى إلاّ أنه يحتاج إلى معجزة ففارق الأهداف كبير ولا يصب في مصلحته.