«القومي للبحوث» يدرب الأطباء على كيفية تقديم المادة الطبية في «الميديا»

ينظم المركز القومي للبحوث، دورة تدربية للأطباء تحت عنوان “كيفية تقديم المادة الطبية فى الميديا”، يومي الإثنين والثلاثاء 16 ،17 مايو الجاري، بالتعاون مع الدكتور عمرو العباسي، استشاري أمراض النساء والتوليد والباحث في مجال الصحة الإنجابية بالمركز القومي للبحوث.

قال الدكتور “العباسي” إن الهدف من هذه الدورة التدريبية هو تدريب الأطباء على كيفية تقديم المادة الطبية بصورة مبسطة ومناسبة للأسرة، وطريقة تنظيم الوقت وتركيز المعلومة بشكل يختلف عما يتواجد على الساحة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقسيم وسائل الميديا إلى مقروءة ومسموعة ومرئية.

وأضاف استشاري أمراض النساء، عن وجود رغبة لديه باختفاء ظاهرة البرامج الطبية، فكثير من الأطباء الذين يظهرون على شاشات التلفاز من خلال البرامج مدفوعة الأجر ولا هم لهم سوى الدعاية ونشر أسمائهم بدون إضافة أي معلومة طبية جديدة، وفي بعض الأحيان نشر الخرافات.

وأكد على أن دور الطب في الإعلام أكبر من هذا فالدور الحقيقي له من خلال نشر التوعية الصحية السليمة، من خلال توصيل الرسالة إلى الأب أو الأم، ثم تأتي الدعاية في المرحلة التالية.