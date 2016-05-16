صور .. وقفة احتجاجية لسيدات الهلايل والدابودية للمطالبة بعفو رئاسي عن أبنائهم

نظم عدد من سيدات قبيلة بني هلال، وقرية دابود النوبية، وقفة تضامنية جمعتهم معًا أمام مبنى ديوان عام محافظة أسوان للمطالبة بالعفو عن 25 من أبناء القبيلتين، الذين تم إحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الجمهورية بعد اتهامهم في الأحداث التي وقعت بينهما منذ عاميين.

وتوجه اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، لتحيتهم والتأكيد على وقوفه ودعمه لهم وأيضًا لجميع أسر المتهمين في القضية حيث سيقوم المحافظ بالتعاون مع أهل الخير وقيادات القبيلتين وقيادات أسوان بتوكيل محامين ذوي خبرة كبيرة في مثل هذه القضايا للطعن على الحكم بالإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.

ولفت المحافظ إلى أنه من السابق لأوانه رفع أي مطالب خاصة بالعفو الرئاسي في هذه القضية إلا بعد أن يصبح الحكم نهائي وبات تمامًا، ولكن الحكم الصادر حاليًا بحق 25 متهمًا بإحالة أوراقهم للمفتي هو حكم أول درجة و قابل للنقض.

وأكد اللواء مجدي حجازي، على ضرورة إحترام أحكام القضاء واللجوء لكافة الوسائل القانونية في مختلف درجات التقاضي سواء لمن تم إحالة أوراقهم لفضيلة المفتي أو المحتمل صدور أحكام ضدهم من باقي المتهمين البالغ عددهم 138 من محكمة جنايات قنا، والتي ستعقد جلستها المقبلة يوم 7 يونيو القادم بمجمع محاكم أسيوط في القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014.

كما أشار إلى أنه لا يجب أن نهمل شعور أصحاب الدم الذين فقدوا ذويهم وأهلهم، وأشاد المحافظ بروح الأخوة والود والمحبة التي جمعت بين سيدات بني هلال ونوبيين دابود، وكذلك ذويهم ليعكس ذلك التماسك والتآلف بين كافة أطياف المجتمع الأسواني، الذي كان ومازال جبهة واحدة ضد العنف والتعصب والقبلية.

وأوضح أن ذلك ساهم بشكل كبير في إحتواء هذه الفتنة والتي تعتبر حدث عارض لا ينم عن طبيعة أهل أسوان الطيبة والمسالمة وتم تجاوزها في وقت قياسي من خلال حكمة وحنكة كافة قيادات القبائل الأسوانية.

وأكد محافظ أسوان، أن عليهم جميعًا عدم السماح لأي طرف دخيل أو مغرض بالوقيعة بين العائلتين مرة أخرى وعدم الإنصياع خلف أي إشاعات مغرضة لأن ذلك قد يؤدي إلى إذكاء نار الفتنة من جديد والشعب الأسواني كله يرفض ذلك تمامًا ويشاركهم في هذا جميع المسئولين على كافة المستويات.