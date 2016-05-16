رئيس شركة مياه القناة يبحث مشكلات مياه القنطرة شرق وغرب

نظم المهندس محمود طه عبد اللطبف رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى بزيارة ميدانية لمركزى القنطرة شرق والقنطرة غرب لمناقشة المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى بالقنطرة شرق.

وقال بيان للشركة اليوم، إنه تم التعرف على الاحتياجات وبحث سبل تفعيل الغابة الشجرية والاستفادة منها بحوالى 120 فدان، كذلك زيارة محطة صرف صحى رقم 3 والتأكيد على تشغيل المحطة بكامل طاقتها وتم زيارة محطة التوطين لتنقية مياه الشرب والتأكيد على سرعة انتهاء أعمال رفع كفاءة المحطة لتحقيق الاستفادة بالطاقة الكاملة للمحطة.

وأضاف البيان، أن هذه الجولة تأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين محافظى قطاعات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ونواب البرلمان ورؤساء المراكز والمدن، للوقوف على حلول للمشكلات من أجل تحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحى وبحث سيل التعاون فى كافة مناطق محافظات القناة ورافقه فى الزيارة كل من عصام منسى عضو مجلس النواب ومحمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية ومحمود عبد الحميد رئيس قطاع التشغيل و الصيانة وحاتم مصطفى رئيس قطاع التخطيط والعميد محمد عبد الهادى وعادل عبد المنعم مديرا عموم الأمن والعلاقات العامة والإعلام والتوعية.

كما ناقش الحضور مشاكل محطات الصرف ومياه الشرب بالقنطرة غرب بحضور سيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ورؤساء القرى.

وقرر طه تشكيل لجنه تضم عضوين من الشركة وآخر من الوحدة المحلية على مستوى كافة مراكز محافظات القناه تقوم بضبط مسافة التوصيلات المخالفة وسيتم تحفيزهم عن كل مخالفة يتم ضبطها، بهدف القضاء على تلك المخالفات والاستفادة بالطاقة الكاملة للمحطات لصالح المواطنين وعمل خريطة للمناطق المحرومة ليتسنى إدراجها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والشركة القابضة فى الخطة القادمة.

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