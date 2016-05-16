انقطاع مياه الشرب عن قرى "حاجر البصيلية" بأسوان لمدة 48 ساعة متواصلة

شهد عدد من قرى حاجر البصيلية بمركز إدفو محافظة أسوان، انقطاع مياه الشرب لمدة تجاوزت الـ48 ساعة، مما أدى إلى استياء الأهالى.

وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أنهم محرومون من مياه الشرب لمدة 48 ساعة متصلة، ولا يتحمل البعض الصبر على عدم توافر المياه فى ظل موجة الطقس الحارة التى تشهدها محافظة أسوان بالأخص، مما دفعهم إلى ملئ الأوانى والجراكن من مياه نهر النيل والتى تبعد عن المساكن بحوالى 2 كيلو متر.

ومن جانبه، أوضح مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن سبب انقطاع المياه عن هذه القرى يأتى لقيام الشركة بتغيير خطوط رئيسية، وربط شبكة مياه الشرب للقرى، لافتاً إلى أنه تم توصيل المياه منذ الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، إلا أن هناك بعض القرى تقع فى مستوى مرتفع عن سطح الأرض، وبالتالى تصل المياه إلى منازلهم فى وقت متأخر.

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