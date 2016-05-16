شركة تابعة لـ«حزب الله» تدبلج فيلم «محمد» المثير للجدل لعرضه في الدول العربية

قررت شركة الأرز اللبنانية، التابعة لتنظيم حزب الله اللبناني، دبلجة الفيلم الإيراني “محمد رسول الله”، الذي أثار ضجة وانتقادات وحالة رفض واسعة في العالم العربي، إلى اللغة العربية تمهيدًا لعرضه في الدول العربية،

وجاء الاتفاق نتيجة لقاء بين مخرج الفيلم مجيد مجيدي ومدير الشركة الشيخ علي ضاهر في بيروت، وفق ما أوردت وكالة مهر للأنباء الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن الشركة تم الاتفاق مع المخرج مجيد مجيدي على تمكين شركة الأرز من امتياز توزيع الفيلم في لبنان وفي بعض الدول العربية الأخرى.

يُذكر أن الشيخ علي ضاهر، من القياديين البارزين في حزب الله، ويشغل مهمة مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في الحزب.