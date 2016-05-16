قوة الردع بالعاصمة الليبية تكشف تفاصيل ضبط خلية تابعة لتنظيم داعش

كشفت قوة الردع الخاصة بالعاصمة الليبية طرابلس ، تفاصيل ضبط خلية تابعة لتنظيم «داعش» كانت قد أعلنت عنها الجمعة الماضية.

وقالت قوة الردع الخاصة - على موقعها الرسمى ، اليوم الأحد - إن الخلية تتكون من 12 عنصرا ، وكانت تهدف لزعزعة الأمن فى العاصمة طرابلس عبر استهداف بعض نقاط التفتيش والقيام بعمليات خطف وسطو.

وأشارت قوة الردع إلى أن أبرز عناصر الخلية والرأس المدبر لها يدعى حسام بن حسونة بن عبدالله الزيتونة، وهو تونسى الجنسية من تونس العاصمة من منطقة بن عروس ، موضحا أنه كان متخصصًا فى عمليات التفخيخ والتفجير، وأنه دخل إلى ليبيا سنة 2012.