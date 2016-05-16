نيابة العجوزة تأمر بدفن جثة شخص عثر عليه مخنوقا داخل شقته

أمر محمود حمودة وكيل نيابة العجوزة، بتشريح ودفن جثة عاطل عثر عليه وبه آثار خنق حول رقبته داخل شقته بمنطقه العجوزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن والدة المجنى عليه تلقت اتصالا هاتفيا من بعض الجيران المتواجدين فى العقار الذى يقيم به نجلها " احمد . م " البالغ منا العمر 45 عاما، يفيد بأن هناك رائحة كريهة داخل شقته، فشعرت بالقلق وعلى الفور ذهبت إلى هناك، وعند وصولها طرقت باب الشقة لفترة طويلة ولكن دون جدوى، فاستعانت ببعض الجيران لكسر الباب وأثناء دخولهم عثروا على جثة المجنى عليه فى حالة تعفن فقاموا بإبلاغ الشرطة.

وبفحص جثة المجنى عليه، كشفت تحريات النيابة أنه يرتدى كامل ملابسه وملقى على سرير غرفه نومه، ولا توجد به أى آثار جروح، وهناك أثر للاختناق حول رقبته.

وبسؤال شقيقه أكد أن المجنى عليه تزوج 4 مرات من قبل، وانفصل عن زوجته الأخيرة، وكان يعيش بمفرده، ولكن كانت تتردد عليه امرأة بشكل مستمر، إلا أنها اختفت قبل موته بفترة، بالإضافة إلى تردد أحد تجار المواد المخدرة على شفته، واتهم الاثنين بقتل شقيقه.

العثور على جثة موظف بالمعاش داخل شقته بالدقى

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